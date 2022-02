Mariano Martínez reveló la verdad sobre su vínculo con Lali: "Si ella quiere"

Espósito y Martínez estuvieron juntos en 2015 y terminaron su relación al año siguiente, tras su paso por Esperanza Mía.

Mariano Martínez se expresó sobre su relación con Lali Espósito, seis años después de haber cortado, e hizo una inesperada revelación ante su predisposición a tener vínculo con la artista nuevamente. El actor conoció a su colega en Esperanza Mía, exitosa tira de Polka que tuvo repercusión, en parte, por el romance de los dos protagonistas se hizo realidad en la vida de los actores que los encarnaban.

"Te escuché decir que actuarías con Lali. Te pusieron como ejemplo en Sky Rojo, la serie de Netflix. Ahora que estás en la música, ¿harías un feat con Lali?", consultó Cinthia Fernández, suspicaz, en el ciclo Momento D, donde Martínez se encontraba como invitado. Por su parte, el protagonista de Son Amores respondió: "¡Obvio! ¡Cómo no lo voy a hacer! Pero lo que me preguntaron fue si hubiese laburado en Sky Rojo, haciendo el papel del actor (Miguel Ángel) Silvestre. Y dije 'obvio'".

Fernández, lejos de darse por vencida y con su faceta incisiva elevada al máximo, le preguntó a Martínez si su respuesta positiva fue solo a trabajar en la serie o también a compartir elenco con Lali. "En la serie sí, ¿pero con ella no sabés?", lanzó y el actor enunció: "Sí, obvio que laburaría con Lali de vuelta. ¡Están buscando pelea! Yo laburaría. Hay que ver si ella quiere".

Mariano Martínez sobre cómo surgió su faceta de cantante

"Tengo mucha pasión por la música de toda la vida. La música te acompaña si estás triste, alegre, con amigos, el Día de los Enamorados. Me encanta esa rama del arte", comenzó el músico sobre cómo se dio su vínculo con la música en su vida, en diálogo con Nosotros a la Mañana. Y agregó: "El año pasado filmando una peli que se estrena ahora en abril grabamos un tema con el productor musical jugando, de onda y así surgieron varios covers".

Martínez reveló que tras los videos compartidos en redes sociales como TikTok le llegaron interesantes propuestas y una de ellas fue la colaboración musical con Rodrigo Tapari recientemente estrenada. "En el medio de todo eso, cuando empezaron a salir los Tik Toks, me llama Milton Carvallo, el representante de Rodrigo Tapari, y me dice de hacer un feat", explicó el actor sobre el cover de El Amor de mi Vida y cerró: "Este tema a mi me encanta y decidimos hacerlo cumbia. Pasaron meses hasta que lo pudimos hacer y terminó justo lanzándose hoy, en el Día de los enamorados".