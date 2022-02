Santi Maratea defendió a L-Gante y se la pudrió a Viviana Canosa

Santi Maratea se volcó a sus redes sociales para defender a L-Gante y tirarle un palito a Viviana Canosa.

Santi Maratea se metió en la polémica entre L-Gante y Viviana Canosa y le dejó un mensaje muy picante a la periodista. "¿Me lo pueden dejar en paz a L-Gante? ¿Lo pueden dejar tranquilo?", pidió el influencer en sus historias de Instagram. Las palabras de Maratea se producen luego de que se conociera la demanda que le hará Viviana Canosa al cantante por 15 millones de pesos por violencia de género tras un duro intercambio.

La decisión de Viviana Canosa de demandar a L-Gante por violencia de género provocó las respuestas en redes sociales de famosos, entre músicos e influencers. Entre estos últimos se destacó la opinión de Santi Maratea, que salió a bancar al cantante y pidió que no molesten más a Elián. "¿Me lo pueden dejar en paz a L-Gante? ¿Lo pueden dejar tranquilo? ¿Qué les pasa? Dejen al pendejo tranquilo que la está rompiendo", comenzó el reconocido influencer en sus historias de Instagram.

De la misma forma, el instagramer contó que no etiquetaba al cantante porque le daba "vergüenza" y reveló una charla que tuvo con L-Gante hace un tiempo. "Ya se lo dije, 'Amigo te banco en todas'. Porque de verdad lo banco en todas y cómo la tienen con el chabón", siguió Santi Maratea en Instagram, donde tiene dos millones de seguidores. Continuando con su descargo en defensa de Elián Valenzuela, que la semana pasada también debió enfrentar allanamientos en sus casas por parte de la policía en busca de armas de fuego: "El vago hace su música, tiene muchísimo éxito, fin. No hay nada atrás, no hay armas en la casa".

"No hay necesidad de insultar a su público ni a todo Tecnópolis que fue a verlo, dejenlo en paz y que disfrute de todo su éxito que bien merecido lo tiene", agregó el joven influencer sobre los tuits discriminatorios y fuera de lugar de Viviana Canosa, a quien también le dejó un fuerte mensaje. Para cerrar su fuerte descargo virtual, Santi Maratea aseguró: "Ojo que por ahí me sigue Canosa, me seguía y Canosa le tiró a L-Gante. ¡Canosa dejame al pibe en paz!".

Otra burrada discriminatoria de Viviana Canosa: "Pobre, bruto"

Viviana Canosa ya está acostumbrada a hacer papelones históricos tanto en la televisión argentina como en las redes sociales. En esta oportunidad, la periodista derrapó en su cuenta oficial de Instagram y también en Facebook. A través de algunas historias, la conductora de 50 años protagonizó otro acto de discriminación y levantó decenas de comentarios en las aplicaciones tecnológicas. La presentadora se hizo eco de una publicación desde el perfil de Tecnópolis que mostraba a un niño en cuero mordiéndose los labios, celebraba la presencia del joven L-Gante en el lugar de manera gratuita y decía "este es el aguante #LGanteEnTecnópolis"