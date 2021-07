Viviana Canosa, contra los penes de madera: "Se lo chorearon a Pinocho"

En un editorial rabioso, la conductora anti derechos comparó a la ministra Carla Vizzotti con Vilma Picapiedras y se burló de la compra del Gobierno para fomentar la ESI.

En una cruzada contra los penes de madera -que compró el Gobierno para fomentar la Educación Sexual Integral- la conductora macrista y anti derechos Viviana Canosa lanzó un delirante editorial: "Miralo a Pinocho, ni él la puede creer. Era de él la más larga, la de madera. Se la chorearon".

"Tenemos 50% de pobres, ya superamos los cien mil muertos por coronavirus, pero gastamos más de 13 millones de pesos en 10 mil penes de madera. A eso en mi barrio se le dice 'pensar con la chota'", arancó Canosa en su programa Viviana con vos (A24), al ritmo del éxito de la música disco Brazilian Rhyme (Earth, Wind & Fire).

Furiosa, siguió graznando: "Podemos decir que 'el choto gate' está a full. Ojo por ojo y en el colegio decíamos hongo por hongo. Las 'pizzas de madera' son la nueva obsesión del Gobierno". Por otro lado, insultó a la ministra de Salud Carla Vizzotti con una cínica comparación: "Esto por supuesto demuestra que Vizzotti está muy atrasada. Con los vibradores espectaculares que existen, que compren penes de madera muestra que la ministra se parece cada vez más a Vilma Picapiedras".





En otro momento del editorial, Canosa remarcó: "Miralo a Pinocho, ni él la puede creer. Era de él la más larga, la de madera. Se la chorearon. Está casi conmocionado. Ahora en vez de crecerle la nariz... (...) Votaste asado, te dieron penes de madera. Puede fallar".



Y cerró: "Fieles a sus costumbres varios funcionarios del Gobierno ya se colaron en la fila para recibir sus penes de madera. Vizzotti se coló en la fila y se llevó seis, Ginés dijo 'yo quiero mis penes de madera' y se llevó cuatro, Zaffaroni dijo 'yo quiero tres', Verbitsky dijo 'quiero mis dos dosis', Zannini dijo 'yo me voy a colar en la fila, con un pene de madera me alcanza pero esta vez me saco la selfie', y los que esta vez pasaron fueron los Duhalde, que dijeron 'no quiero más quilombos, no a los penes de madera'. Aunque, alguno de la familia dijo 'de madera no pero si tienen de otra cosa, uno me agarro'. No vamos a decir quien. Bienvenidos a esta Argentina. Un país donde nos toman de forros todos los días y un país donde te la ponen. De madera pero te la ponen".



La ministra de Salud, Carla Vizzotti, habló luego de que su cartera recibiera críticas cuando la secretaría de Acceso a la Salud de la Nación llamó a licitación para la compra de 10 mil penes de madera pulida. El objetivo principal tiene que ver con la búsqueda de concientizar y evitar la propagación de enfermedades de transmisión sexual, como el VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), en el marco del cumplimiento de la Ley N° 23.798; pero desembocó en un insólito debate mediático liderado por opositores.



A través de su cuenta de Twitter, la ministra de Salud se tomó seriamente la ola de comentarios generados y manifestó: "Gracias por la inesperada difusión de los penes de madera. El debate generado no hace más que visibilizar y confirmar cuánto necesitamos Educación Sexual Integral (ESI) en nuestra sociedad". Y sumó: "Las prácticas sexuales protegidas previenen infecciones de transmisión sexual como la sífilis y el VIH. Enseñar a usar preservativos es una forma de educar en el cuidado individual y colectivo".