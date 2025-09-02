Viviana Canosa contó cómo estaría Javier Milei en este momento.

Viviana Canosa se refirió a los ánimos en el foro íntimo de Javier Milei después de que se conocieran audios que involucrarían a Karina Milei con coimas en el sector de discapacidad. La conductora de televisión contó con detalles cómo se encuentra el Presidente de la Nación en este momento, tras hablar con una fuente cercana a su círculo.

La periodista y locutora habló en el canal de streaming Carnaval junto a colegas como Jorge Rial, Alejandro Fantino y Fabián Doman y aseguró que Javier Milei se encuentra mal a nivel emocional. Además, Viviana Canosa cuestionó a Karina Milei por no haber salido a aclarar la situación: "Si no te está defendiendo es porque sos chorra. Si a mí me decía chorra o coimera, salgo y te cago a trompadas. En cámara digo 'es mentira'".

"Me dijeron que el Presidente hace unos días dijo 'si mi hermana es culpable y esto se comprueba, yo tengo que renunciar'. Ahí también tengo contactos yo", comentó Canosa en alusión a los supuestos dichos de Javier Milei tras los audios que mancharían a su hermana. Y siguió: "El tipo está desesperado, desencajado, hecho mierda. Dijo 'si esto se comprueba tengo que renunciar porque mi hermana es todo para mí'. Y la hermana está hasta las pelotas, ¿cuántos audios más tenemos que escuchar?".

El duro descargo de Viviana Canosa sobre su apoyo a Milei antes de la presidencia

"Todos me decían que Milei era un loco, que no lo llevara, pero como yo soy de la idea de que locos son todos -o sea, pensemos en la imagen de Alberto en la pandemia con el altoparlante, y después en el golpeador y corrupto- lo empecé a llevar a la televisión para debatir y discutir", comentó Viviana Canosa en diálogo con este medio. Y sumó: "A mí lo que me gustaba del tipo es que decía que había que “terminar con la casta” y que no era corrupto, y yo lo quise escuchar. Además, en ese momento Milei no tenía ningún partido político y decía cosas que yo compartía. Entonces en un principio lo que proponía, a su manera, estaba bien".

Viviana Canosa y Javier Milei.

En ese mismo reportaje, Viviana Canosa aludió al final de su cercanía con Javier Milei y relató: "Mi distanciamiento con él viene cuando era diputado y un día en medio de una entrevista me dijo que lo que estaba pasando en la nota era una operación de Larreta, y ahí me calenté. Yo no opero. Me puedo equivocar o no, pero no opero ni a favor ni en contra y a él no le gustó que lo parase y le pidiese que responda mis preguntas".