Revelan nuevo audio de Karina Milei: "Martín tiene la información"

Un medio de Uruguay dio a conocer un supuesto nuevo audio de Karina Milei, luego de que un juez de primera instancia intente censurar su publicación. "Yo respeto a Martín como cabeza", dice Karina Milei. Se trata de una nueva revelación en medio del escándalo de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que tiene en vilo a altas esferas de la Casa Rosada. "Martín es el que tiene la información", se escucha decir a la hermana del Presidente.

Horas después de que el juez Civil y Comercial Federal, Alejandro Maraniello, fallara a favor de una cautelar que prohíbe la difusión de audios de la hermana de Javier Milei que habrían sido grabados dentro de la Casa Rosada, un canal de streaming uruguayo accedió al contenido y lo difundió esta mañana.

"Hay que estar abajo de Martín. Hay que... por qué ya te digo, Martín es el que tiene la información, qué hay que hacer de... de cómo es... llevarlo a cabo. Entonces... y yo, desde mi punto de vista, desde mi punto que me toca a mí, yo respeto a Martín como cabeza...", dice una voz atribuida a Karina Milei. En este fragmento, que dio a conocer el canal de streaming Dopamina, la secretaria general de la Presidencia y titular de La Libertad Avanza (LLA) haría alusión al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, primo de Eduardo "Lule" Menem, quien también es mencionado en los audios de las presuntas coimas de Andis.

El fallo que prohibió su divulgación

Este lunes, el juez Maraniello dictó este lunes una medida cautelar para prohibir a los medios de comunicación la difusión de audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia que hayan sido grabados en Casa Rosada, una medida que fue criticada por la oposición y comunicadores. Con su resolución, el magistrado ordenó "el cese de la difusión de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, anunciados el día 29 de agosto de 2025 que sean atribuidos a Karina Milei, a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web".

En paralelo a esta cautelar, el Gobierno nacional pidió que la Justicia realizara allanamientos en los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, que desde hace días revelan los audios del escándalo de las coimas en Andis. Esta solicitud, que presentó el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, fue cuestionada incluso por periodistas afines a la gestión libertaria y por un sector de la oposición, que este mediodía realizará en el Senado una conferencia de prensa en repudio.