Virginia Gallardo hizo una impactante revelación íntima: "He llegado a estar"

La panelista de Socios del Espectáculo dejó sin palabras a su compañeros. Qué dijo Virginia Gallardo.

Virginia Gallardo habló como nunca de su intimidad y dejó estupefactos a sus compañeros de Socios del Espectáculo. En la clásica sección de los "Escandalones" el equipo analizó las declaraciones de Fabiana Cantilo, quien aseguró que hace tiempo no tenía relaciones, y se generó un intenso debate.

Todo comenzó cuando Nancy Duré apoyó la postura de la popular cantante. "He pasado meses, no me acuerdo cuánto, pero meses. Sí, chicos, porque no encontraba a alguien que me atraiga", sostuvo la panelista ante el descreimiento de los conductores. De inmediato, Ximena Capristo remarcó: “Te envejece no tener una relación sexual”.

Fue en ese momento que Virginia tomó la palabra, para manifestarse en desacuerdo con su compañera. "Yo estoy en contra", señaló la panelista. “Para mí si no tenés con quién, emocionalmente hablando... la verdad es que yo he pasado mucho tiempo sin”, dijo la panelista y Lussich le consultó: “¿Cuánto, querida?”. “Y dos años”, respondió Gallardo dejando boquiabiertos a todos.

De inmediato, Mariana Brey, que hasta el momento se había mantenido en silencio se sumó con su charla y contó: “Tengo épocas que soy activa y cuando estoy así soy muy fogosa”. La panelista redobló la honestidad y reveló una situación que la enciende: "Y embarazada ni te digo, yo me doy cuenta que estoy embarazada cuando no paro de pensar en eso”.

El relato de Virginia Gallardo que hizo llorar a Pallares

Adrián Pallares se emocionó en vivo en Socios del Espectáculo, el programa que conduce junto a Rodrigo Lussich en El Trece. Esto se dio a raíz del testimonio de Virginia Gallardo, quien también se mostró conmovida hasta las lágrimas luego de relatar un duro momento vivido tiempo atrás.

"Siento que las balas pegan cerca, me angustia. No quiero llevar preocupación, pero mis lágrimas tienen que ver con la impotencia y la bronca que yo siento por todo esto. La Justicia no sé qué está esperando sinceramente", expresó Gallardo, haciendo referencia al fallo de la Cámara de Casación sobre la condena a cuatro años de prisión que tiene Aníbal Lotocki. El descargo se dio por tras inesperada muerte de Mariano Caprarola, quien acusó al médico de estar detrás de sus problemas de salud.

Lotocki también intervino quirúrgicamente a la panelista de Socios y es por eso que se mostró tan conmovida por la situación. Además reveló que día a día transita distintas dolencias tras la operación. Frente a esta situación, Pallares se solidarizó con su compañera con notable emoción: "Virginia es lo que ves, divertida y graciosa, te puede conmover en algún momento y la veo cómo le tiemblan las manos, que no puede nombrar al verdugo, al hijo de puta que la llevó a este lugar".

Virginia Gallardo contó qué hizo Lotocki y los problemas de salud con los que lidia a diario. "Para que se entienda, yo tengo cemento en un músculo. Me pusieron cemento y para sacarlo, me lo tienen que rebanar. Es una cirugía terrible, hay que exponerse a algo espantoso", sostuvo. "Es muy injusto que la Justicia no haga nada. Hay que llorar menos, ser más Virginia y pedir Justicia", agregó Pallares.