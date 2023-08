Preocupante relato de Virginia Gallardo que hizo llorar a Pallares en vivo: "Al hijo de puta"

Adrián Pallares no pudo contener la emoción tras escuchar el relato de Virginia Gallardo. Qué le pasó a la panelista en Socios del Espectáculo.

Adrián Pallares se emocionó en vivo en Socios del Espectáculo, el programa que conduce junto a Rodrigo Lussich en El Trece. Esto se dio a raíz del testimonio de Virginia Gallardo, quien también se mostró conmovida hasta las lágrimas luego de relatar un duro momento vivido tiempo atrás.

"Siento que las balas pegan cerca, me angustia. No quiero llevar preocupación, pero mis lágrimas tienen que ver con la impotencia y la bronca que yo siento por todo esto. La Justicia no sé qué está esperando sinceramente", expresó Gallardo en la emisión del viernes 18 de agosto. El descargo se dio por la inesperada muerte de Mariano Caprarola, quien venía teniendo problemas de salud a raíz de una cirugía que se hizo con Aníbal Lotocki.

El médico también intervino quirúrgicamente a la panelista de Socios del Espectáculo y es por eso que se mostró tan conmovida por la situación. Además reveló que día a día transita distintas dolencias tras la operación.

Frente a esta situación, Pallares se solidarizó con su compañera con notable emoción. "Virginia es lo que ves, divertida y graciosa, te puede conmover en algún momento y la veo cómo le tiemblan las manos, que no puede nombrar al verdugo, al hijo de puta que la llevó a este lugar", expresó de manera contundente.

Virginia Gallardo contó qué hizo Lotocki, quien está inhabilitado para ejercer la medicina tras la sentencia firme de la Justicia, para que al día de hoy le queden secuelas en el cuerpo. "Para que se entienda, yo tengo cemento en un músculo. Me pusieron cemento y para sacarlo, me lo tienen que rebanar. Es una cirugía terrible, hay que exponerse a algo espantoso", sostuvo. "Es muy injusto que la Justicia no haga nada. Hay que llorar menos, ser más Virginia y pedir Justicia", sumó Pallares.

Sonríe Adrián Suar: el dato sobre Lussich y Pallares que atormenta a Telefe

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares son la dupla de conductores de El Trece a cargo del magazine matutino Socios del Espectáculo. Ambos vienen de hacer una emisión del programa que sorprendió a la gerencia de programación de Adrián Suar y puso en aprietos a Telefe.

El Trece se encuentra en momentos de cambios por la salida de algunos ciclos, como Los Desconocidos de Siempre que fue conducido por Alex Caniggia; y De qué signo sos, de Lali González. Esto provocó la llegada de, por ejemplo, Poco Correctos, con "El Chino" Leunis y "El Pollo" Álvarez.

En este contexto de modificaciones y apuesta por conductores, la dupla de Lussich y Pallares llamó la atención en la jornada del jueves 17 de agosto. El rating del programa de espectáculos superó a Telefe, situación que no ocurría desde hacía mucho tiempo: desde que comenzó el programa a principios de marzo de 2022.

Pasadas las doce del mediodía, Socios del Espectáculo midió 6,5 puntos derrotando a Ariel en su salsa conducido por Ariel Rodríguez Palacios, que hizo 5,5. Sin embargo, la alegría duró poco ya que una hora después, El noticiero de la gente llegó a los 10,2 puntos y Mediodía Noticias del canal del sol, 6,1, pero de igual manera alertó a la gerencia de Telefe, que ya no está tan cómodo con el rating como sucedía meses atrás.