Virginia Gallardo confirmó lo que muchos pensaban de su relación con Ricardo Fort: "Me ofreció".

La relación entre Virginia Gallardo y Ricardo Fort fue una de las más polémicas en la farándula argentina, ya que estuvo rodeada de escándalos. Sin embargo, a más de 10 años de la muerte de "El Comandante", la famosa modelo sorprendió al contar un detalle poco conocido sobre este vínculo y generó gran sorpresa.

Invitada a La Noche de Mirtha, ciclo conducido por Mirtha Legrand en El Trece, compartió mesa con Lilita Carrió, Guadalupe Vázquez y "El Bicho" Gómez. Sin embargo, quien se llevó todas las miradas fue la modelo, sobre todo al hablar de un tema tan delicado como escandaloso: su vínculo con Ricardo Fort. Fue la conductora quien sacó al tema al mencionarle que creía que Virginia "había sido el gran amor de la vida de Ricardo Fort".

Luego de esta declaración de Mirtha Legrand, Vázquez, la periodista de TN, consultó picante: "¿Fue una relación arreglada?". Entonces Gallardo reveló: "No, no fue una pareja arreglada. Sé que se dijeron muchas cosas sobre mí, pero la verdad es que no. Doy fe. No necesito que me crean".

Así, Gallardo sentenció: "También, me ofreció casamiento". Luego de esta declaración, y para romper con el tenso ambiente que se había creado con esa peculiar pregunta, "La Chiqui" Legrand cerró con un chiste: "Hubieras sido la dueña de los chocolates".

Mirtha Legrand sorprendió a todos una vez más y se animó a contar al aire uno de sus secretos mejor guardados a los 98 años. La revelación de "La Chiqui" que dejó sin palabras a Lilita Carrió, una de las comensales invitadas a su última "mesaza" de los sábados por la noche.

Todo empezó cuando Mirtha se dispuso a hablar de su cambio físico a los 98 años y como hace para cuidar su figura, en tanto le aseguró a Lilita Carrió: “¿Viste la cinturita?. Bajé”. Muy sorprendida con la imagen de la histórica conductora, Lilita afirmó: “Yo hace 30 años que vengo acá. Y nunca le vi esta cintura. Es impresionante”.

En ese momento, Mirtha reveló su estrategia para mantenerse en un peso saludable y muy bien de salud a los 98 y a pocos años para llegar a los 100: “Nunca estuve tan bien el físico. Hago gimnasia también. Como menos. A mí me gusta comer. Me encanta comer. Pero he dejado de comer todo lo que engorda”. La secuencia terminó con una humorada, ya que los invitados le recordaron a Mirtha una de las frases más icónicas de Susana Giménez -"que flaquita que estás"- y bromearon sobre eso.

El papa Francisco murió el pasado 21 de abril, dejando una tristeza enorme entre sus seguidores y fieles. Y a partir de su muerte, fueron conociéndose detalles que quizá nunca antes se habían escuchado, o que quizá pocos conocían. En este sentido, salió a la luz un dato sobre su vida que sorprendió a todos y que está relacionado con Mirtha Legrand.

Fue Nelson Castro, periodista de TN y amigo del Papa, quien se encargó de dar detalles desde Roma. Recordando una carta que Francisco le envió, aseguró que el Sumo Pontífice le confió un dato que quizá pocos sabían. "En esa carta me dijo 'quiero decirle que veo dos programas de la televisión argentina'".