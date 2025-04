La Coalición Cívica (CC) denunció que su candidato a concejal de Jujuy fue amenazado. José María Albizo Cazón, que aspira a la concejalía por San Salvador de Jujuy, publicó en sus redes mensajes intimidatorios en la puerta de su casa.

"Así amaneció el portón lateral a casa", comentó el "lilito" a través de su cuenta de Instagram, mostrando una pintada que dice "bajate o te bajamos".

"No voy a dar un paso atrás. Ya año atrás, habíamos denunciado amenazas, cuando un segmento de la Cámara de Propietarios de Taxis decía 'tenemos la libertad de la Municipalidad, para reventar Jujuy' e ir 'contra Albizo Cazón, nada más'", denunció.



"Todas las operaciones que deseen hacerme, me las banco. Pero este tipo de hechos, más a tan solo no más que treinta días de una elección, trascienden todo limite", afirmó Albizo Cazón.



Y cerró:"Recuerden siempre que el mal se construye, con el silencio de los buenos. Está hecha la denuncia, que se investigue"

Ante este hecho, dirigentes de la CC nacional se solidarizaron con Albizo Cazón. El titular del partido, el diputado nacional Maximiliano Ferraro afirmó que "desde los 19 años" el jujeño "ha enfrentado el poder de los corruptos, investigando y denunciando redes de corrupción y violencia enquistadas en el Estado".

"El año pasado ya había recibido amenazas tras la filtración de audios que decían que iban 'contra Albizo Cazón', luego de haber denunciado las mafias del transporte y defendido públicamente a los choferes", señaló.

Y agregó: "Lo que sucede no es un hecho aislado. Es una señal de que hay sectores que están nerviosos, pero también de que estamos en el camino correcto. No nos van a correr con miedo. ¡Mucha fuerza José!"

Finalmente, la líder de la CC, Elisa Carrió, también respaldó al dirigente jujeño. "Las amenazas son de cobardes. Un gran abrazo José", se expresó la ex diputada nacional.

Carrió apoyó la deuda con el FMI: "Ese fue el compromiso"

A tracés de su Twitter, Carrió respaldó el anuncio del nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por parte del gobierno de Javier Milei, que estuvo acompañado del anuncio de salida parcial del cepo cambiario al dólar.

"El presidente del Banco Central (Santiago Bausilli) asume hoy ante toda la Nación, la enorme responsabilidad de administrar la última oportunidad de la Argentina, manteniendo las reservas y aumentarlas, y mantener el valor de la moneda, ese fue el compromiso asumido para que nosotros le demos los votos para la autorización para tomar financiamiento con el FMI", señaló la líder de la CC.

Y cerró: "Esto significa la mayor independencia del Banco Central, del ministro de Economía y del Presidente de la Nación. Que dios lo ayude y la Patria lo demande ..."