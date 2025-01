La fundadora y líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, acusó al presidente Javier Milei de violar la Constitución Nacional y amenazó con denunciarlo por "traición a la Patria, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público". La exdiputada se sumó al repudio generalizado por el "contenido discriminatorio y violento" que tuvo el discurso del Presidente la semana pasada en el Foro Económico Mundial de Davos.

"Señor Presidente, sus discursos, sus publicaciones en las redes y cualquier comentario en algún medio de comunicación, no los hace a título personal sino en su carácter de Jefe de Estado Argentino y, en consecuencia, sus expresiones deben ser respetuosas de la Constitución Nacional, de los tratados de derechos humanos y de las leyes, en definitiva, del Estado de Derecho", escribió Carrió en una carta que publicó en su cuenta de la red social X.

La exdiputada le recriminó a Milei que cuando sus expresiones u actos no respetan esas indicaciones "carecen de legalidad y entonces, deviene en un acto de hecho (de facto) contrario a lo dispuesto en el artículo 36º de la Constitución Nacional". "Todo discurso o actos dirigidos expresamente a violar la Constitución Nacional lo convierte en un gobierno de hecho en los términos del artículo constitucional mencionado, por ser contrario al Estado de Derecho", remarcó.

Carrió fulminó el discurso que Milei dio en Davos la semana pasada al manifestar su "más absoluto rechazo y una honda preocupación porque su contenido discriminatorio y violento lo hace impropio del Presidente de la Nación". "Lo inapropiado consiste, lisa y llanamente, en que dicho contenido es una enunciación sistemática de expresiones contrarias a los derechos humanos enunciados por nuestra Carta Magna y por todos los tratados de la materia dotados de jerarquía constitucional, de conformidad con lo establecido en el artículo 75, inciso 22", detalló.

Carrió podría denunciarlo por "traición a la patria"

La líder de la CC le recomendó a Milei la "lectura" de la Constitución y le recordó que "no puede y no debe apartarse" de ese texto "aunque no le guste, porque así lo exige el estado de derecho". "Sus reiterados incumplimientos y avasallamientos al espíritu de la letra de la Constitución y los tratados de derechos humanos mediante sus expresiones, así lo demuestran", planteó.

En su carta, Carrió dejó "la expresa reserva" de llevar a la Justicia al Presidente por la "posible comisión del delito de traición a la Patria, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público". "Le reitero las palabras con las cuales inicié esta presentación, la Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional son la base legal, moral y ética en la cual se funda la democracia y la República, en consecuencia, todos aquellos actos que el Estado no haga en su favor, los hace en su contra", aseguró.

Carrió - Carta Abierta Milei Discurso Davos 2025 on Scribd