El video inédito de Mirtha Legrand que despertó todo tipo de reacciones en las redes sociales.

Mirtha Legrand es una de las personalidades más destacadas del mundo de la televisión y el espectáculo, que a sus 98 años sigue vigente a través de su programa por El Trece. En las últimas horas, se filtró un video inédito suyo en el que se puede observar el detrás de escena antes de salir al aire, lo que despertó todo tipo de reacciones en las redes sociales.

La Noche de Mirtha Legrand es uno de los programas más importantes de El Trece bajo la conducción de Mirtha Legrand. Cada cena con sus invitados correspondientes tiene sus determinadas "perlitas", es decir, sus momentos más destacados que luego son tema de agenda en el ambiente del espectáculo. En esta oportunidad, lo que se dio a conocer fue un video suyo que reveló cómo es el detrás de escena antes de salir en vivo.

En el mismo, se la puede observar a ella caminando y un equipo que acomodaba cada detalle de su ropa. "Estoy cansada, jefe", escribió la cuenta de Instagram que publicó el video, acompañado de una carita triste, entendiendo que el caminar de la conductora era lento y había cierta seriedad en su rostro. Sin embargo, la gente que se hizo eco del posteo resaltó la vigencia de la conductora a sus 98 años. "98 y preparándose para laburar. Que ejemplo para la juventud"; "Es maravilloso verla así a sus 98"; "Cansada no, está increíblemente activa a su edad", fueron algunos de los comentarios expresados.

Mirtha Legrand sigue al frente de su programa en El Trece que se emite los sábados por la noche.

Mirtha Legrand se pronunció sobre el caso de Viviana Canosa y Lizy Tagliani: qué dijo

Mirtha Legrand se pronunció sin tapujos sobre el escándalo entre Lizy Tagliani y Viviana Canosa, tras las denuncias de la periodista. La conductora de televisión fue tajante y se animó a cuestionar al canal en el que trabaja por su proceder en este caso.

La madre de Marcela Tinayre planteó el tema para debatirlo junto a sus invitados en su más reciente programa y así dejó ver que tiene una posición tomada respecto del caso Canosa-Tagliani. “El tema de la Canosa, me interesa la opinión de ustedes. Seríamos hipócritas si no hablamos del tema, toquémoslo", comenzó la diva de los almuerzos.

“Yo estoy muy intrigada, no sé bien quién tiene razón, si hizo bien en hacer estos comentarios la Canosa. No es habitual en televisión esto, que todos los canales, diarios, revistas, todo el mundo habla del tema, porque fue bastante agresiva. Pero bueno, yo me inclino un poco por Lizy”, continuó Mirtha. Y cerró: "A mí lo que me intriga es que el canal siga con el tema. Este canal es un canal serio y siempre toma en cuenta ciertos temas… Nunca nos prohíben ningún tema, pero bueno, es un un canal importante y un diario importantísimo detrás también".

Todo esto se da una semana después de que Viviana Canosa denunciara a Lizy Tagliani en su programa de TV por robos supuestamente ocurridos hace más de diez años y la vinculara con menores de edad, sin dar información certera al respecto.