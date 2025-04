Qué dijo Mirtha sobre la muerte de Franciso y cuántos Papas vio pasar

Cuántos Papas vio pasar Mirtha Legrand.

La conductora Mirtha Legrand despidió al papa Francisco, líder de la Iglesia católica que murió a los 88 años, y se mostró conmovida en redes sociales. Qué dice el mensaje y cuántos papas vio pasar la diva de la televisión en su vida.

Horas más tarde de la noticia que impactó en el mundo, y través de su cuenta de redes sociales, Mirtha Legrand lamentó la muerte del papa Francisco y escribió: "Lamento profundamente la muerte del Papa Francisco. QEPD". Más allá de sus condolencias, Mirtha fue viral en las redes porque muchos usuarios se preguntaron cuantos papas vio pasar a lo largo de su vida.

Mensaje de Mirtha Legrand por la muerte del Papa Francisco.

Aunque todavía no se anunció quienes serán los invitados de Mirtha Legrand el próximo sábado 26 de abril en La Noche de Mirtha (El Trece) se espera que haga algún comentario u alusión a la muerto del papa Francisco, quien lideró la Iglesia católica desde el año 2013.

Los Papas que Mirtha vio pasar en su vida

Papa Francisco

Benedicto XVI

Juan Pablo II

Juan Pablo I

Pablo VI

Juan XXIII

Pio XII

Pio Xi

El reclamo de Mirtha Legrand al Papa Francisco

En junio del año pasado, Mirtha le hizo un insólito reclamo al papa Francisco porque ansiaba verlo una vez más en Argentina. "¿No te dijo si venía? Porque esa es la intriga de todos los argentinos. Algunos dicen que no viene", le preguntó la conductora a la cocinera Jimena Monteverde, quien mantuvo un intercambio con Francisco, y ella respondió: "Todo el mundo le pide que venga. Yo creo que va a venir. Después lo llamo y le pregunto". "Pero no puede ser. Un Papa argentino y que no venga. Nunca vino", cerró Mirtha.

La muerte del papa Francisco: quiénes son los 11 papables favoritos para sucederlo

La comunidad católica analiza el legado del Pontífice para tratar de pensar qué podría pasar con el futuro de la Iglesia. Son 138 los cardenales electores en la actualidad, tres generaciones distintas en las que el más joven y el mayor fueron elegidos por Bergoglio en el último consistorio, en diciembre del 2023.

La mayoría corresponde a europeos, 114 en total, de los cuales hay muchos que fueron elegidos por Juan Pablo II y por Benedicto XVI. Sin embargo, cerca del 80% de los cardenales corresponden a la era del argentino y la esperanza de un Vaticano en línea con las ideas franciscanas se mantiene.

Entre otros posibles sucesores de Francisco, varios cardenales emergen como figuras con chances dentro del cónclave. Se destacan el cardenal Matteo Zuppi, de 69, y Pietro Parolin, de 70 años, actual secretario de Estado del Vaticano, ambos de Italia.

También, resuenan los nombres del cardenal neerlandés Willem Eijk, de 71 años, y el húngaro Péter Erdő, de 72. A su vez, el cardenal ghanés Peter Turkson, de 76 años, también es considerado. Completan la lista el cardenal estadounidense Raymond Leo Burke, el alemán Gerhard Ludwig Müller, el esrilanqués Malcolm Ranjith y el guineano Robert Sarah, todos entre los 76 y 79 años.