Virgina Gallardo reveló que fue acosada por Juan Darthés: “Terminé llorando”

La bailarina se sinceró sobre un episodio que atravesó con el actor en un certamen de televisión.

Virginia Gallardo se expresó sobre un trabajo con compartió con Juan Darthés y reveló una situación incómoda que vivió por una actitud del denunciado por abuso sexual. La panelista de Intrusos relató con lujo de detalles el momento en que se presentó en el Cantando por un sueño y fue acompañada por el cantante en su interpretación.

“En el Cantando... me tocó cantar con un actor que si les digo el nombre. ‘En la interpretación vos abrazame por atrás y bajá tu mano’, me dijo y yo cuando fuimos al vivo y claramente no hice nada de todo eso. Pero terminó la canción dijo ‘apa, apa, qué quenchi estaba Virginia. ¿Qué le pasaba conmigo?’”, comenzó su descargo la bailarina, en alusión a una conducta de Darthés del mismo tipo de las que fueron denunciadas por Thelma Fardin, Calu Rivero, Anita Coacci y más actrices.

La compañera de Gallardo, Paula Varela, hizo hincapié en la maniobra de Darthés para escudarse en la actuación a la hora de acosar: “Lo que estás contando es tremendo, habla mal de él. Aprovechó para que lo abraces y quería que lo toquetees. Es parte de su conducta de acoso de la que están hablando, tiene que ver con lo que decía Calu Rivero, que con la excusa de actuar se aprovechaba de que lo manosees”.

“Yo era muy chica, recién arrancaba. Yo soy muy respetuosa y arranqué como soñadora, en esa gala concretamente a mí me defenestraron en el jurado y lo elogiaron a él. Yo terminé llorando y él nunca registró nada”, concluyó la expareja de Ricardo Fort.

Las palabras de Thelma Fardin sobre el juicio oral con Juan Darthés

Thelma Fardin se refirió al juicio oral que tendrá por su denuncia contra Juan Darthés en LAM, hace algunos meses, y reveló: “Yo viví en muchos países, un poco escapándome de estar acá y de la posibilidad de cruzarme con esta persona. Yo laburo desde muy pequeña y tenía miedo de volver a cruzarme. Nunca más me lo crucé”.

“Yo soy la testigo principal. Esa es la figura que me toca, porque soy la víctima. Yo declaro primera y si quiero puedo escuchar a todos los testigos. Pero, afortunadamente, puedo pedir no cruzármelo, no tener contacto visual. Él no me puede hablar de ninguna manera”, siguió Fardín y cerró: “No me lo puedo ni imaginar. Hace poco se hizo público el caso de Lupe y la pusieron al aire, sin avisarle, con su victimario. La contactaron con su victimario. Yo me muero si me pasa una cosa así. No quiero ni imaginarlo”.