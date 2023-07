Video: filmaron a un periodista de América TV comprando droga en vivo

Fabián Rubino, un reconocido movilero de América TV fue filmado comprando droga en plena transmisión en vivo. El video del incómodo momento que se vivió en el programa Desayuno Americano, conducido por Pamela David.

En la TV argentina se vivió un momento insólito. Durante la mañana de este miércoles 12 de julio, una reconocida figura de América TV fue filmado comprando droga en vivo y en directo. El hecho ocurrió en pleno programa de Desayuno Americano, conducido por Pamela David, y generó una gran reacción en las redes sociales.

El protagonista del hecho es Fabián Rubino, periodista del canal que presentó una nota en las afueras de una casa, ubicada en Once (barrio de la Ciudad de Buenos Aires), que vende sustancias ilegales. En las imágenes, el notero se animó a ingresar a una especie de "búnker" para comprar droga en vivo.

"Voy a ver si se puede entrar", anticipó Rubino, mirando a la cámara de América TV. Inmediatamente después, el periodista ingresó por una puerta gris y subió unas escaleras que lo condujeron a otra puerta. Del otro lado de la misma, un dealer lo recibió, aunque no apareció. "¿Se puede comprar?", preguntó el reportero. Y luego realizó la compra. Mientras tanto, en el panel del programa manifestaron la preocupación por su colega: "Es muy peligroso".

"Yo no puedo creer lo que acaba de pasar", reaccionó Pamela David. "Fabián, ¿qué acaba de pasar? ¿Le compraste?", preguntó la conductora, incómoda por la situación que se vivió en América TV.

Qué dijo el periodista Fabián Rubino tras comprar droga en vivo por América TV

Luego de haber comprado droga en vivo, Fabián Rubino volvió a dialogar con sus colegas de Desayuno Americano (América TV) y contó qué fue lo que sintió tras salir del "búnker" donde venden droga. "Me mató el chiquito menor de edad que salió. Salió de ahí... mirá que acá corremos riesgos todos", indicó. Y luego señaló que sintió temor: "El corazón me palpita y no me para de latir. La verdad que es un momento a full... la verdad que pusimos en riesgo nuestras vidas. Entrás y es un agujerito y ahí hacés una transacción".

