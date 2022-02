Confirmado: un histórico integrante de Intrusos vuelve al programa

Un histórico integrante de Intrusos que le puso su sello por más de 13 años confirmó que pronto volverá al programa de América TV.

En las últimas horas se confirmó que un histórico integrante de Intrusos volverá al programa de América TV, mientras que otro dejará su lugar. "¡Y cuando no me lo esperaba, aunque en mi corazón siempre estaba, se abre una nueva etapa de mi carrera", destacó esta figura que regresará al ciclo de espectáculos, actualmente conducido por Florencia de la V.

Desde que Rodrigo Lussich y Adrián Pallares dejaron la conducción de Intrusos, las autoridades de América TV realizan importantes cambios en el ciclo para renovarlo y darle una identidad diferente. En ese sentido, se produjo el regreso de algunos históricos del programa, como Marcela Tauro y Luis Ventura, o la incorporación de jóvenes promesas, como Maite Peñoñori. Inclusive, desde el canal del Grupo América decidieron darle la oportunidad de conducir el ciclo a Flor de la V, quien ya era una figura de la señal.

En las últimas horas, la cuenta oficial del programa le dio la bienvenida a un histórico integrante de Intrusos, que volverá pronto al popular ciclo. "¡Y cuando no me lo esperaba, aunque en mi corazón siempre estaba, se abre una nueva etapa de mi carrera", sumó en la misma red esta persona que le puso su inconfundible sello al programa durante más de 13 años. Se trata nada menos que de Héctor Rossi, el locutor que supo hacer historia en Intrusos por más de una década y que volverá a hacerlo desde el próximo 1 de marzo. Las redes sociales inmediatamente celebraron este regreso del también conductor en Canal 26 y Pop Radio.

En ese sentido, el locutor dejó bien en claro que no renunciará a ninguno de sus otros empleos. "No dejo nada. Desde el 1/3: 12 del mediodía me levanto. De 13.30 a 15.30 Locutor de Intrusos. De 16 A 19 siesta. De 20 a 24 conduzco Noche Paranormal en Pop Radio 1015. Y de 0 a 4 conduzco Trasnoche 26 por Canal 26", informó Rossi en su cuenta de Twitter. Cabe aclarar también que la vuelta de Héctor Rossi implica que Fabián Cerfoglio, actual locutor de Intrusos, tendrá que dejar su lugar, pero se sumará a otro programa del canal.

Flor de la V criticó al Kun Agüero

En una nota titular Impuesto al egoísmo, Flor disparó: "Es interesante la cuestión, querido Kun. Incluso es una discusión que suena cada vez con mayor fuerza en los países más poderosos del mundo en relación con los ciudadanos que más dinero tienen. En varios casos, personas que llevan décadas de ultraenriquecerse. La pregunta es: ¿por qué la gente que más tiene cada vez quiere pagar menos impuestos?".

"Al Kun no lo conozco. Sé que es un gran deportista y parece un buen chico, pero me sorprende que alguien que nació en la pobreza, como muchos futbolistas, y conoce bien de cerca qué son las necesidades hoy piense como un rico", lanzó además Flor de la V.