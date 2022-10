Víctor Hugo estalló contra Gran Hermano, Telefe y Walter Alfa: "Cualquier cosa"

El periodista que trabaja en C5N no se guardó nada y criticó duramente el reality show de Telefe.

Víctor Hugo Morales explotó de furia en su programa emitido por C5N para hablar de un tema en particular: el regreso de Gran Hermano a la televisión argentina. El periodista lanzó duras críticas al reality show, así como también hacia Walter Alfa, el participante que realizó acusaciones hacia el presidente Alberto Fernández. Además, responsabilizó a Telefe y a Paramount+.

La vuelta de Gran Hermano a Telefe causó todo tipo de reacciones tanto en las redes sociales como la réplica en programas de televisión. En este contexto, y luego de la acusación del participante Walter Alfa hacia Alberto Fernández, Víctor Hugo Morales no se guardó nada. "Esto hace la televisión en la Argentina, sea un noticiero, sea un programa que se llame Gran Hermano, como venga, la cuestión es ir contra un gobierno de corte popular", lanzó.

En varias oportunidades, se refirió a Telefe como "un canal norteamericano instalado en Argentina, Paramount+ es Telefe, a nombre seguramente de la embajada de Estados Unidos que no quiere saber nada con gobiernos de tipo popular". Allí comenzó a hablar de lo dicho por el participante Walter Alfa, quien en el desarrollo del reality show, dijo que conocía al presidente Alberto Fernández y lo quiso "coimear".

"Se permite un Gran Hermano de tipo político ¿para qué? Para que se diga cualquier cosa. Incluso se acuse de coimero al propio presidente de la República, total lo dice otro. Pero lo dicen ellos en realidad", expresó de manera contundente. Sumado a eso, deslizó que Telefe seleccionó adrede a Walter Alfa para que "represente idealmente los valores de los Estados Unidos".

"Nunca van a aceptar que lo pusieron ahí para que diga eso. Por supuesto que está contra todo lo que signifique gobierno popular ¿Hay derecho a que sea así? ¿A que un canal norteamericano tenga el interés de devastar un gobierno elegido por el pueblo argentino?", concluyó Víctor Hugo. De momento, nadie de Telefe ni Gran Hermano hablaron tras los comentarios del periodista.

Se rompieron las reglas en Gran Hermano y puede haber sanciones

Una participante de Gran Hermano fue advertida por la voz de la casa a raíz de una serie de reglas que rompió desde que ingresó. Se trata de Martina Stewart Usher, quien no se adaptó del todo a la dinámica del reality show de Telefe, por lo que no solo hubo un reto hacia ella sino que la voz del programa recordó que si se incumplen las normas podría haber sanciones.

Mientras los grupos de participantes se encontraban en el patio en pleno disfrute de la tarde-noche, la voz de Gran Hermano se hizo presente a través de los altoparlantes y pidió que presten atención a sus palabras. "Ayer ya hablamos de sanciones si no se cumplían las reglas que tiene mi casa. Necesito que los micrófonos sean cuidados, que no se golpeen, que no se tapen", indicó.

En ese momento, apuntó directamente contra Martina. "Necesito que no golpee, y por segunda vez te lo digo, el micrófono con el cuadro", precisó refiriéndose a la imagen que tiene con su perro Atilio, y agregó: "El cuadro se permitió que entre para que quedara en el cuarto, como la mayoría de las fotos, así que por favor te pido que dejemos el cuadro en el cuarto".

Inmediatamente, Martina se levantó y acató las órdenes de la voz de la casa dejando de lado la charla que mantenía con Tomás, Juan y Nacho. Del otro lado, el grupo conformado por Maxi, Marcos, Juliana y María Laura comenzaron a reírse de la situación que incomodó a todos. La participante ya había sido polémica en otras oportunidades: ni bien ingresó dijo que la bisexualidad le daba "asquito", tuvo denuncias de padres y madres por el trato a sus alumnos de Educación Física y salvó a un "hermanito" polémico: Walter Alfa.