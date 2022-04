Vero Lozano desmintió a Tamara Pettinato sobre su salida de Cortá por Lozano: "No fue elegida"

La famosa conductora desmintió las versiones de la expanelista y contó los hechos internos con lujo de detalles.

Vero Lozano reveló la verdad sobre la salida de Tamara Pettinato de Cortá por Lozano y desmintió los dichos de la famosa panelista. A meses de la abrupta salida de la comunicadora del programa de Telefe, Verónica dio una nota en televisión y reveló la interna que desembocó en la despedida de Tamara del magazine.

A principios del 2021, Tamara Pettinato sorprendió al anunciar que "había sido echada del programa" luego de tomarse sus vacaciones. Sin embargo, recién un año después del escándalo, Vero Lozano tomó la posta y contó los verdaderos motivos de la desvinculación de la panelista. "Se debe haber quedado enojada", aseguró la conductora de Telefe en diálogo con LAM.

Todo comenzó cuando Tamara Pettinato volvió a hablar del tema en Radio con Vos y sostuvo su versión. En este marco, la conductora fue interceptada por el móvil de LAM y le consultaron si los dichos de la panelista eran o no verdad. "No fue así. Tamara tenía contrato hasta finales del 2020. Era plena pandemia. Claro que las vacaciones le correspondían, pero ella las extendió. No se entendió mucho, dijo que fue por un pedido médico y justo era momento de cambio de panel", reveló Lozano.

Posteriormente, Vero Lozano expuso una actitud de Pettinato que no le gustó en lo absoluto. "En pandemia, las reuniones eran por Zoom y ella preguntaba '¿pero yo voy a seguir? ¿yo voy a seguir?'", aseguró la conductora y reveló que la producción no le dio una respuesta concreta ya que "el contrato era hasta diciembre y no sabían qué iba a pasar después". "Ella eligió no volver porque no le daban la certeza de que continuara el año siguiente", aseguró Lozano.

Por otro lado, Vero Lozano contó que su vínculo con la panelista no se vio afectado por ninguna disputa ni discusión. "Ella se bajó. En ese momento, yo le dije que lo que dijo no era justo. No nos pusimos de acuerdo, pero no hubo una pelea", contó y que Tamara se debía haber sentido molesta porque "no ser elegida no está bueno. No gusta".

El polémico mensaje de Tamara Pettinato tras irse de Cortá Por Lozano

A principios del 2021, Tamara Pettinato se despidió de forma abrupta de Cortá por Lozano. Sin embargo, la panelista publicó un mensaje bastante irónico sobre su salida del famoso magazine de Telefe.

"¡Los voy a extrañar compañeros! Me hubiera gustado despedirme de otra manera, pero ya me lo dijo el papi desde que soy chica: 'La tele no tiene corazón. No te sorprendas de nada'. Ya nos volveremos a ver", escribió tajante en su Instagram y generó mucha polémica,