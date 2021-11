Ventura desnudó intimidades del escándalo entre Wanda e icardi

El presentador de TV fue fulminante con la celebridad de redes y su esposo. Luis Ventura recordó los comienzos de Wanda Nara.

El periodista Luis Ventura se expresó sobre el conflicto de Wanda Nara, "La China" Suárez y Mauro Icardi e hizo alusión a sucesos del pasado para lanzar algunas críticas sobre la botinera. El conductor de televisión recordó las maneras en que la hermana mayor de Zaira Nara comenzó a cobrar reconocimiento público en sus inicios.

“Discúlpenme, pero esto es un capítulo más dentro de una larga historia. ¡No les creo nada a ninguno de los dos!”. Y agregó: “Wanda hizo creer a todos que estuvo una noche con Diego Maradona”, expresó el periodista en alusión al reciente anuncio de separación de Nara e Icardi. De ese modo, Ventura sostiene que el pasado de la ex participante de Bailando por un sueño la condena y sus movimientos mediáticos resultan poco creíbles por ese motivo.

El ex panelista de Intrusos se manifestó en A laTarde y continuó su descargo con hincapié en la ganancia económica que los escándalos implican para la modelo: “La plata que hicieron, la hicieron mintiendo desde que empezaron hasta ahora. Los dos. ¡No jodan más! ¿Qué ganan con esto? Ganan guita, plata”.

El descargo de Wanda Nara sobre su reconciliación

“Las fotos que fui subiendo los últimos meses muestran lo bien que estábamos y lo felices que éramos. A partir de lo sucedido quedé muy herida. Cada día le pedí a Mauro el divorcio”, comenzó su descargo Wanda Nara, en un posteo de Instagram que luego borró. Y agregó: “Cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de ponerle fin a tanto dolor, que lo hiciéramos. Fuimos al abogado. En dos días Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el acuerdo”.

Nara cerró su posteo en alusión a la segunda oportunidad que le daría al padre de sus hijas: “Mauro me escribió una carta como nunca antes lo había hecho: ‘e di todo y tenés todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mí’. Me di cuenta de algo, que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él. Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de ocho años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir. Te amo”, culminó.