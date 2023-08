URGENTE: Telefe levanta Traicionada a último momento por un motivo impensado

Las autoridades de Telefe tomaron la fuerte decisión de levantar Traicionada, la novela turca que es un éxito en la TV argentina. El motivo del adiós a la ficción que da que hablar en todo el país.

Traicionada se convirtió en uno de los programas más vistos de la televisión argentina en tan sólo dos semanas de emisión. Sin embargo, en las últimas horas, las autoridades de Telefe tomaron la drásticas decisión de levantar la ficción que es sensación en el país.

La telenovela, cuya historia gira en torno a la traición de "Volkan" a "Asya" y las repercusiones que provoca dicha acción, cuenta con más de 10 puntos de rating en la TV y da que hablar entre miles de argentinos y argentinas que esperan con ansias los capítulos que se emiten de lunes a viernes. De todos modos, y curiosamente, este miércoles 23 de agosto no se podrá ver la novela turca.

Por medio de la grilla de programación, los directivos de Telefe anunciaron que Traicionada no será emitido. De hecho, en ningún momento explicaron qué sucederá con la novela. Lo cierto es que en el sitio oficial del canal indicaron cómo será la transmisión de la jornada del miércoles 23 de agosto y la ficción no fue incluida.

18.30 horas: Todo por mi Hogar

Todo por mi Hogar 20 horas: Telefe Noticias

Telefe Noticias 21 horas: Conmebol Libertadores: previa de partido

Conmebol Libertadores: previa de partido 21.30 horas: Conmebol Libertadores: Boca - Racing

Conmebol Libertadores: Boca - Racing 23.15 horas: Conmebol Libertadores: post partido

Conmebol Libertadores: post partido 00.00 horas: Staff de Noticias

El motivo de la baja de Traicionada se debe a que Telefe le dará prioridad a la transmisión en vivo de Boca - Racing por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2023, que tendrá lugar este miércoles desde las 21.30 horas en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como "La Bombonera".

Filtran lo que nadie sabía de Traicionada, la novela turca de Telefe

De acuerdo a lo que indicó Jazmín Natour, traductora y especialista en la cultura turca, la novela que gira en torno a la infidelidad de "Volkan" a su esposa "Asya" cuenta con un dato que hasta ahora no era conocido por el público. En una charla que tuvo con el programa radial Por si las Moscas de La Once Diez, en Turquía la ficción fue llamada Infiel y no Traicionada, como es conocida en Argentina.

Al mismo tiempo, Natour señaló: "Me llamó mucho la atención la traducción del título porque al ponerle 'Traicionada' se centra en ella y su dolor pero el original apunta a que él es el culpable". Y marcó un punto a tener en cuenta sobre la novela: "Hay un fenómeno especial que trasciende Turquía que es que todos empatizamos con la mujer engañada. Ver una persona humillada que resurge todo eso, es un logro para cualquiera".

Por otro lado, la traductora dejó en claro que a lo largo de Traicionada hay muchas escenas machistas, propias de la cultura turca. "Hay momentos de la novela en los que se ve algo muy cultural, muchas personas le sugieren a ella que lo perdone, que es sólo una aventura". Y concluyó: "Esto es algo muy común en Turquía".