URGENTE Se bajó una figura del Bailando 2023 a horas del debut en América TV

Marcelo Tinelli no lo puede creer: se bajó una figura del Bailando 2023 a horas del estreno. Quién es la persona que decidió no asistir al primer programa del "Cabezón" en América TV.

Marcelo Tinelli es el conductor que regresa al ruedo en la noche del lunes. Vuelve a conducir el Bailando 2023, por primera vez en la pantalla de América TV, y ya tiene todo listo... O casi todo, puesto que una de las figuras que iba a decir presente se bajó a horas del debut en el nuevo canal.

El Bailando 2023 no sólo contará con el debut del certamen artístico, sino que también habrá sketches políticos en donde diferentes humoristas imitarán a algunos de los candidatos presidenciales en las Elecciones 2023. En este sentido, había una persona designada para imitar a Patricia Bullrich pero la misma decidió no asistir.

En efecto, Patricia Bullrich iba a ser imitada por Fátima Florez, actual pareja de Javier Milei. Según pudo averiguar El Destape, la novia del candidato por La Libertad Avanza no será de la velada y no repetirá lo que ya hizo en otras ocasiones: hace años que ella tiene a la exministra de Seguridad en su repertorio y, en vísperas de las Elecciones 2023, parece que decidió no interpretarla siendo una de las principales opositoras de su pareja.

Hasta el momento, Fátima Florez no se pronunció al respecto. No al menos de forma pública, ya que a las autoridades de LaFlia les avisó por privado que no estará en el debut de Marcelo Tinelli en América TV. Cabe destacar que, hace una semana, la propia humorista aseguró que seguiría imitando a Patricia Bullrich más allá de ser la actual pareja de Javier Milei.

Fátima Florez se burló de Patricia Bullrich y la imitó en vivo

Fátima Florez habló por primera vez en profundidad sobre su noviazgo con Javier Milei. El romance salió a la luz la semana pasada y generó gran revuelo mediático. La humorista aseguró: "somos muy felices, no tengo mucho más para decir", Sin embargo, tanto en A La Tarde como en el Diario de Mariana le sacaron varias revelaciones sobre el futuro de la pareja.

Fátima se presentó en las instalaciones de América TV porque había aceptado la propuesta que le hizo el "Chato" Prada de sumarse al Bailando 2023, que debuta este lunes. Allí iba a imitar a Patricia Bullrich, algo que finalmente no sucederá.

"Marina dijo que iba a hacer a Patricia Bullrich. Esto es muy polémico, si llega a hacer de Patricia Fuerte la novia de Milei es muy fuerte", sostuvo Mariana Fabbiani. “¿Por qué fuerte? Si Fátima siempre me imitó, no va a ser la primera vez”, respondió la actriz con la voz y los gestos característicos de la exministra de Seguridad. “La vengo haciendo hace años. ¿Por qué no podría hacerlo ahora?”, se preguntó. Lo cierto es que no habrá imitación.