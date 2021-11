Una primera figura de El Trece pegó el portazo: “Me cuesta mucho”

Un periodista reveló que pronto podría no ser parte del canal del Grupo Clarín.

Una de las caras más reconocidas de El Trece mencionó que estaría próximo a abandonar uno de sus trabajos, por la gran carga horaria laboral que tienen sus rutinas semanales. En su descargo, el periodista abrió su corazón y reveló el fuerte motivo por el que decidirá salirse un poco del estrellato y dedicarse a su costado personal.

Se trata del periodista Sergio Lapegüe, quien habló sobre su futuro profesional: “Yo creo que voy a morir siendo periodista, amo este laburo, amo estar en contacto con la gente, amo contar las noticias y generar también buena onda en la gente, ese es mi gran desafío, y yo creo que lo estamos logrando, porque a la mañana con Tempraneros hacemos el noticiero más visto de la Argentina”.

“La radio mía que es La 100 es pura buena onda, por eso vamos primeros, somos el programa más escuchado de radio en FM por las tardes”, agregó el periodista, en diálogo con Primicias Ya. En cuanto a su inesperada noticia, Lapegüe reveló: “Sí bajaría el nivel de trabajo, ya te lo anticipo, el año que viene voy a trabajar menos, yo ya sé lo que voy a dejar pero no te lo puedo decir a vos todavía”.

Luego, el conductor de televisión hizo alusión al momento en que habría pública su decisión con todos los detalles correspondientes: “Ya lo voy a anticipar y se lo voy a contar a la gente. Por ahora no puedo decirlo pero sí voy a dejar. No se puede vivir haciendo 10 horas de aire todos los días, la cabeza llega un momento que no te da. Estoy muy cansado, tengo 57 años, quiero dedicarme a mi familia, mis amigos, agarrar un poquito más la guitarra, eso es lo que me gusta”.

La indirecta de Sergio Lapegüe sobre su continuidad en Tempraneros

“No puedo contarte absolutamente nada. Es una decisión que la estoy tomando en este momento con mi familia, la familia ya lo sabe, las autoridades se van a enterar el mes que viene. Es muy fuerte todo. Los mensajes te llegan a la cabeza”, siguió Sergio Lapegüe y concluyó: “No sabés lo que es en Iguazú... Tempraneros en un programa que se ve mucho pero también es cierto que me cuesta mucho despertarme tan temprano. Estoy pensando, tranquilos”.