Una participante de Gran Hermano pateó a uno de los perros y la destrozaron: "Basura"

Filtraron un video de una participante de Gran Hermano pegándole una patada a uno de los nuevos cachorros.

Una participante de Gran Hermano 2022 (Telefe) desató una fuerte polémica en las redes sociales por un video en el que se la ve dándole un fuerte golpe a uno de los nuevos perros que ingresaron a la casa, Mora.

Desde los dichos de Julieta Poggio sobre su perra Mía y las posteriores acusaciones de maltrato animal, la bailarina está en la mira de los televidentes, quienes día a día observan atentamente qué tan bien trata a los nuevos cachorritos.

En el video que se filtró, en el que apenas se llegan a ver unas piernas, se puede ver cómo una de las chicas pasó caminando por el living, llevándose puesta a la perrita negra y pegándole una fuerte patada. Lo que más indignación despertó entre los televidentes es que esta persona siguió caminando y no se detuvo a contener a la cachorra.

Lo primero que asumieron los fanáticos de Gran Hermano es que se trataba de Julieta, ya que fue señalada por supuestos malos tratos hacia su mascota. Inmediatamente, cientos de usuarios dejaron comentarios de furia contra la bailarina. "Julieta le pegó una patada en la cabeza al perro. Bala, rifle sanitario, escopetazo al 9009", comentó una usuaria.

"Julieta le acaba de dar una patada al perrito. Expulsión directa!!", comentó otra persona, mientras alguien más señaló: "Si fue un accidente, tené un poco de corazón de levantarlo al menos, basura". Sin embargo, algunos pocos notaron un detalle clave: que esas zapatillas no son las de Poggio, sino las de Daniela Celis. "¡Fue Daniela, y fue sin querer!", advirtió una usuaria, mientras muchos otros señalaron que es muy común que esos accidentes sucedan con cachorros, ya que suelen interponerse en el medio del paso.

Marcos Ginocchio apuntó contra Julieta Poggio por cómo trató a Mora, la nueva perrita

Cabe destacar que recientemente, Marcos le señaló a Julieta que había sido muy poco cuidadoso con Mora. Todo comenzó cuando la bailarina agarró a Caramelo, en lugar de agarrar también a su hermanita. "¿Cómo es eso de que la hacés exclusión a Mora? ¿Por qué te llevás uno solo?", la retó el joven salteño.

Julieta le explicó que se había llevado solamente a Caramelo porque el perrito "estaba triste", pero Marcos insistió: "No, te lo llevás a los dos o no te llevás a ninguno.... ¡Como lo vas a dejar solito!". "¡Pero está dormida!", insistió Julieta. "No, ya se levantó. Andá y buscala", le reclamó "El Primo". "Bueno, ahora la vengo a buscar", contestó Julieta.