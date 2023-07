Una figura de Telefe fue relacionada con Jorge Lanata y enfureció: "En serio"

El conductor de televisión fue relacionado con una figura de Telefe y éste se mostró reticente a esa afirmación. Jorge Lanata fue despreciado por una famosa actriz.

Jorge Lanata fue denostado por una figura de Telefe en una de sus historias de Instagram, ante una falsa información de una revista. El conductor de televisión tiene el mismo apellido que una prestigiosa y joven actriz de teatro, cine y televisión y ésta mostró su necesidad de alejar su imagen de la del periodista.

La actriz en cuestión es Maite Lanata, miembro de elencos de exitosos proyectos como El Elegido, 100 Días para Enamorarse y El Marginal. La artista compartió en una de sus historias de Instagram un artículo de la revista Oh La La que la define como la sobrina de Jorge Lanata en el título y evidenció su enojo al respecto.

"Jardín de Bronce: Maite Lanata, sobrina de Jorge, habla sobre su papel en la serie de HBO Max", rezaba el título de la nota que Lanata compartió en su publicación. "'¿Sobrina de Lanata?' ¿En serio?", escribió la actriz a modo de crítica, indignada por la comparación con el periodista.

Maite Lanata se había referido a su vínculo con Jorge en diálogo con Elizabeth "La Negra" Vernaci y Juan Di Natale pero no fue del todo explícita en su descargo. "Depende a quién me lo pregunte, yo respondo que soy pariente o no. Hay contextos en los que conviene y otros en los que no", comenzó su descargo la actriz entre risas, ante la pregunta de los conductores de SDTV. "¿Para acá sos o no sos?", repreguntó Vernaci. Por su parte, Maite entendió que en esa situación le convenía mostrarse alejada del periodista: "Acá no soy (risas). Vengo a reivindicarlo".

Qué dijo Maite Lanata en la nota

La actriz había dado una extensa entrevista a la mencionada revista para hablar sobre la serie en la que participó, Jardín de Bronce. "Con Joaquín (Furriel) ya trabajamos juntos varias veces y por eso siento que la relación de los personajes fue muy fácil de llevar adelante. Ya nos conocemos interpretativamente. Este vínculo padre-hija fue, igualmente, muy particular, porque sentíamos que nos había referencia alguna", pronunció Lanata sobre su trabajo en la tira de HBO Max. Y sumó: "No es un vínculo clásico de padre e hija, pero tampoco es un vínculo en el que estén distanciados y donde no se reconocen uno al otro. Entre ellos hay siempre un intento de encontrarse, de entenderse".