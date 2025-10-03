Una figura de América TV renunció en vivo: "Recibí una propuesta".

Una figura de América TV anunció su renuncia mientras estaba al aire porque le ofrecieron conducir un programa propio en el mismo horario que estaba en el canal. Quién es.

Se trata de Marcela Feudale, la periodista y licenciada en historia que formaba parte del panel de LAM. Sin embargo, anunció en vivo que dejará el programa para irse a Radio 10. "Qué pérdida. Es la más inteligente del panel, la que sabe todo", lamentó en vivo Yanina Latorre, mientras la panelista Matilda Blanco mostraba su emoción y se levantaba para darle un sentido abrazo a Feudale.

"Recibí una propuesta para hacer radio en el mismo horario que el programa, en Radio 10, con conducción". contó Feudale, quien dio más detalles sobre su nuevo proyecto: "Voy a conducir un programa de radio de 20 a 22 con un equipo muy lindo de gente y me ofrecieron escribir en el portal con firma".

Ante la consulta del conductor de LAM, Ángel de Brito, sobre la temática del programa, Marcela Feudale anticipó: "Voy a hacer actualidad, política. En realidad, el programa va a ser de actualidad con humor".

Marcela Feudale conducirá un nuevo programa en Radio 10.

El nombre del nuevo programa de Marcela Feudale y quiénes estarán

La periodista adelantó que la acompañarán en el piso Jorge Halperín, Valeria Delgado, Sebastián Fernández (en humor) y Osvaldo Príncipi. "Hay un equipo lindo", celebró la licenciada en historia, a quien además le preguntaron si ya estaba definido el nombre del nuevo proyecto. "Feudalísima", sentenció.