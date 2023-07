Una figura de América TV explotó en vivo y terminó a los gritos: "¡Estoy cansada!"

Durante la emisión de Desayuno Americano se vivió un tenso momento luego de que dos figuras se enfrentaran a los gritos y entre insultos.

Un tenso momento tuvo lugar al aire de Desayuno Americano, ciclo que conduce Pamela David por América TV. Precisamente, dos integrantes del panel se enfrentaron a los gritos e insultos y provocaron una incómoda situación de la que costó salir en pleno programa.

La situación se desenvolvió cuando en el programa presentaron uno de los temas del día, el cual tenía que ver con el suicidio del joven que agredió a un árbitro en un torneo de fútbol 8. La historia, por supuesto, generó un gran debate dentro del piso, pero dos panelistas terminaron enfrentándose entre gritos e insultos mientras trataban de dar su opinión del tema.

Precisamente, Luisa Albinoni y Paulo Vilouta fueron los protagonistas del tenso momento que generó un gran malestar entre el resto del equipo. Los dos mediáticos tenían diferentes posturas sobre el tema, pero Vilouta interrumpía constantemente a su compañera y no le dejaba terminar su idea. Por este motivo, la actriz explotó frente a las cámaras: "¡Dejame hablar, carajo! ¡Estoy cansada que me callen!".

Luisa Albinoni a los gritos en Desayuno Americano

Pamela David: ¿A vos (Paulo) te parece que estuvo bien la Justicia o fue desmedida?

Luisa Albinoni: No, no, fue desmedida.

Paulo Vilouta: ¿Qué es lo desmedido, Luisa? ¿Pegarle una patada en la cabeza a la gente?

Albinoni: Perdoname. ¿A quién le dijeron por una patada en el fútbol que está bien? Yo no justifico la violencia que es un homicidio culposo, a él le prohibieron jugar de por vida que era su amor.

Pamela: Entrar a un estadio, no solo jugar.

Albinoni : La justicia deja, a veces...

Vilouta: Disculpen, no coincido en nada con ustedes.

Albioni: ¡Dejame hablar, carajo!

Vilouta: No, no, no... violencia no, Luisa.

Albinoni: Pará un poco, Paulo.

Vilouta: Pará, pará, pará.

Albinoni: ¡Pará! ¡Quiero hablar!

Vilouta: Haga lo que quiera.

Albinoni: No me frenes porque estoy cansada de que me callen. Pedimos justicia desde acá por casos gravísimos.

Vilouta: Vos pedí lo que quieras y yo pido lo que quiero.

América TV fue furor en el rating y comienza a preocupar a Adrián Suar y El Trece

La lucha por el rating en la TV argentina es cada vez más áspera. Mientras los canales buscan nuevas estrategias para que la pantalla chica siga siendo un espacio de entretenimiento para el público, América TV dio que hablar durante la jornada del pasado lunes 17 de julio e hizo números que comienzan a preocupar a Adrián Suar y El Trece.

DDM fue el programa que debutó en la señal del Grupo América, que ahora cuenta con Marcelo Tinelli como director artístico, y que realizó una presentación que dio que hablar: le ganó la pulseada a El Trece en la batalla frente a Pasaplatos, comandado por Carina Zampini. El programa conducido por Mariana Fabbiani debutó con 3,8 puntos y luego alcanzó picos de 4,1.

Al mismo tiempo, y con Flor de la V al frente del ciclo, Intrusos alcanzó 4,0 puntos de rating y también le hizo frente a El Trece, que en dicha franja apuesta por la clásica ficción de El Zorro (4,7 puntos) y también con el noticiero de Mediodía Noticias.

Luego, con Karina Mazzocco en la conducción y con la presencia de Marcelo Tinelli como invitado, el programa A la Tarde realizó 4,1 puntos de pico. Como si fuera poco, con Ángel de Brito en la conducción, LAM hizo 5,9 puntos y se acercó a Telenoche, que presentó 7,1 con su tradicional noticiero.