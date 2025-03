Una famosa exfigura de Telefe reveló por qué tendrá que ir al quirófano: "Me voy a operar"

Una exparticipante de un show de Telefe contó por qué se operará.

Una figura de Telefe se pronunció ante su público en relación a una decisión que tomó con respecto a su cuerpo, por la que deberá pasar por el quirófano. Se trata de una mujer cuya fama emergió en los últimos meses por su participación en un reality show del canal de las pelotas, donde vivió conflictos amorosos.

La persona en cuestión es Jenifer Lauría de Gran Hermano, participante de la edición que aún está en curso y pareja del también exconcursante Giuliano "Nano" Vaschetto. Los tórtolos tuvieron un percance en la intimidad que llevó al quirófano al santafesino y, tras esa situación, Lauría decidió programar una cirugía estética.

"Me preguntan que me voy a hacer. Me voy a operar las lolas. No me gusta, me pesan, las tengo gigantes. Y uno vuelve al lugar que fue feliz. Es el que me operó la nariz, fijense. Me quedó súper natural", comentó Jenifer ante los miles de usuarios que siguen su cuenta oficial de Instagram.

En cuanto a la lesión que sufrió Vaschetto, se trató del desgarro de su frenillo, algo más habitual de lo que se cree, sobre lo que Jenifer también se pronunció: "Veníamos ya mal, ya estaba lastimado... No podíamos más, le dolía mucho y por eso se tuvo que operar. Pero ya se le había cortado la otra vez, estaba a un hilito... Cada vez que estábamos (Nano) lloraba de dolor".

Jenifer Lauría.

El drama de Lizy Tagliani por su cirugía de implantes mamarios

"Me hice las tetas y se me empezaron a poner negras. Llamo al cirujano y me dijo que debía ser normal. Me dolía un poco, pero yo con tal de tener tetas aguanté. Entonces agarro, me voy al médico y cuando me saca las vendas se me caen las tetas y me cosió porque estaba todo podrido, se estaba abriendo. Me dijo que me lavara, que ponga abajo del agua, y cuando me meto abajo de la ducha se cae la prótesis", comenzó su relato la celebridad de televisión.

En diálogo con La Negra Vernaci, Lizy siguió: "Por la cicatriz. Bueno, se me cae, lo llamo al médico y le digo que se me había caído la prótesis. Todo esto con un dolor fatal. Entonces me dice 'venite ya que te las voy a sacar a las dos'. Ni loca: yo esperé a la noche, me fui a los boliches a mostrar las tetas, presentación oficial, y de ahí me llevaron desmayada a la clínica a que me saquen todo. Toda podrida estaba. Me sacaron todo y estuve seis meses así. Por eso hay un pezón que no lo tengo, que me lo inventaron". Y cerró: "Me había quedado todo abierto. Me tenía que poner Platsul. Hice eso hasta que me quedó una piel súper finita pero sin pezón, ni teta. Entonces fui a otro médico, me hizo toda una reconstrucción y me puso las que tengo ahora".

La palabra de Furia tras irse de GH

"No es nada malo. Yo tenía muchas intenciones de entrar a la casa y poder jugar, pero veo que la casa no está al nivel del juego que me gusta hacer. Me paso mucho tiempo aburrida. Siento que estoy en otro level", empezó por decir en el vivo la participante.