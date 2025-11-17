Un pasajero se enteró en vivo que aumenta el colectivo y reaccionó contra Milei: "La con..."

Un pasajero de colectivo insultó a Javier Milei en pleno vivo de Telefe.

La mañana de este lunes dejó una escena inesperada en un móvil de Telefe: un pasajero que esperaba el colectivo en Constitución se enteró al aire del nuevo aumento del transporte y, después de detallar cómo le afecta en su economía diaria, terminó insultando a Javier Milei antes de que el móvil fuera abruptamente cortado.

“El colectivo aumenta un 10%. Te estás enterando ahora…”, le informó la notera al hombre que aguardaba en la parada. Con gesto resignado, él respondió: “Aumenta todo…”. Luego, la periodista quiso profundizar: “¿Cómo te repercute en el día a día el aumento?”. Sin vueltas, el pasajero retrucó: “Le repercute a la gente que viaja todos los días y que se tiene que tomar 4 colectivos para ir a laburar”.

Mientras contaba que suele moverse en auto pero que esta vez tuvo que optar por el transporte público porque “la nafta también está aumentando”, describió el panorama que viven miles de usuarios: “Está todo caro. Estamos todos en la misma: aumenta todo menos los sueldos”. La notera quiso saber cómo pagaba sus viajes y si contaba con el beneficio de la SUBE. Sin embargo, su respuesta dejó en claro que el descuento no le alcanza: “Sí, pero el descuento… ¿para qué te sirve? Tengo 3 colectivos para ir y 3 para volver. Va sumando”. Cuando ya parecía que la entrevista finalizaba, el hombre miró fijo a cámara y lanzó la frase que obligó al canal a cortar de inmediato: “Una cosita más… Milei, la recalcada con… de tu madre…”.

Cómo quedan las tarifas del colectivo desde este lunes

Desde este lunes 17 de noviembre rige un aumento cercano al 10% en las 104 líneas de colectivos de jurisdicción nacional que circulan entre CABA y el Conurbano. El boleto mínimo pasa a $494,83 con SUBE registrada y $786,78 sin el beneficio. La medida fue impulsada por el Ministerio de Economía como parte del plan para reducir subsidios y ajustar el gasto público.

Nuevas tarifas en el AMBA:

• 0 a 3 km: $494,83 (sin SUBE: $786,78)

• 3 a 6 km: $551,24 (sin SUBE: $876,47)

• 6 a 12 km: $593,70 (sin SUBE: $943,98)

• 12 a 27 km: $636,21 (sin SUBE: $1.011,57)

• Más de 27 km: $678,42 (sin SUBE: $1.078,69)