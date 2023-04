Un participante de Masterchef destrozó a Walter Alfa en vivo: "Que se calle"

Los hermanitos visitaron el ciclo gastronómico y uno de los concursantes enfrentó a "Alfa". El tenso cruce en MasterChef por la pantalla de Telefe.

Un participante de Masterchef tuvo que cocinar junto a Walter "Alfa" Santiago de Gran Hermano y no pudo ocultar su incomodidad por la presencia del hermanito más controversial del reality show. El cocinero fue letal y confirmó lo que muchos compañeros habían manifestado en los meses de convivencia.

Durante la transmisión del lunes 17 de abril, la producción de Masterchef invitó a algunos de los participantes de GH a formar parte de la dinámica del día. Mientras que algunos hicieron de asistentes a los cocineros, otros tuvieron que tomar el lugar de los participantes y seguir sus instrucciones en la cocina. Esta última situación generó mucha tensión y Juan Ignacio, quien salió sorteado para cocinar junto a "Alfa", no pudo disimular su hartazgo.

Al haber elegido hacer una receta "difícil", el participante contaba con diez minutos menos para realizar su plato que debía contener pato y verduras seleccionadas. Mientras el resto de sus compañeros ya habían iniciado las preparaciones, Ignacio tuvo que esperar sin hacer nada. Sin embargo, en medio de los nervios, Walter empezó a darle órdenes y consejos que alteraron al participante.

"No veo la hora de empezar a cocinar porque quiere que Alfa se calla un poco", manifestó el cocinero, visiblemente frustrado. A lo largo de la jornada, el dúo tuvo que dejar de lado sus diferencias y coordinar para hacer un buen plato. Finalmente, pudieron superar sus diferencias e Ignacio admitió que "Alfa" le fue "de mucha ayuda".

Denunciaron robo en MasterChef: tensión en Telefe

Wanda Nara vivió una incómoda situación en Telefe por una disputa en Masterchef Argentina, el reality que conduce. Dos concursantes del programa que se basa en una competencia de habilidades culinarias tuvieron un picante cruce en vivo.

"¿Pudieron conseguir todo lo que necesitaban?", preguntó Nara a los participantes de MasterChef cuando volvieron del mercado. Todos aseguraron que habían agarrado todo, pero Rodolfo soltó una fuerte queja al respecto que terminó en una tensa discusión con su compañera Candelaria.

Rodolfo: "Me robaron toda la proteína".

Wanda: "¿Quién te robó?".

R: "No, bueno. No me robaron..., se adelantaron a tomar la proteína".

Candelaria: "Ay, a él siempre le pasa algo".

R: "Bueno, no importa".

C: "A él siempre algo le falta. Le faltó la harina, le faltó esto, le faltó lo otro".

R: "Mientras no me falte la decencia".

"Rodolfo es muy quejoso", enunció Candelaria en la sección de declaraciones que hacen los participantes después de haber grabado la competencia del día. De ese modo, se pudo ver una disputa que parece no haber acabado entre estos dos concursantes de Telefe.