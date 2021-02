Lanata latin lover: los carísimos regalos que le hacía a su novia Elba Marcovecchio para enamorarla.

La ventanita del amor se abrió para Jorge Lanata tras conocer a la abogada Elba Marcovecchio. El periodista macrista habría cambiado algunos hábitos por estar enamorado y según revelaron las "ángelitas" de Ángel de Brito pasó de ser "un vampiro" a broncearse más, al punto de parecer "un Rubén Rada vernáculo". Además, revelaron cuáles fueron los regalos con los que sedujo a su actual pareja.

“Bueno se lo ve feliz y está de buen ánimo. De repente es como un Rubén Rada vernáculo. Así lo bautizó Diego Leuco (a Lanata). Está más bronceado. Nosotros acostumbrados a un Lanata que dice que hay que asfaltar el campo y que va por la vida con sombreros para escaparse de los rayos solares”, arrancó diciendo la movilera Marina Calabró en "Los ángeles de la mañana" (El Trece) arrancando las risas y comentarios de todo el estudio.

Aprovechando el momento de revelaciones una de las "angelitas" que mantiene relación con Marcovecchio aportó: “A ella también se la ve muy bien. Venía con rachas medio bajón”. Intrigado por el comentario, Ángel de Brito preguntó: “¿Había salido ya con famosos”. La respuesta negativa hizo que el conductor estrella del canal del Grupo Clarín lanzara un chiste irónico: “Apunto alto con Lanata”.

Más allá de las risas que esto ocasionó, el equipo de "angelitas" prosiguió con sus comentarios sobre el inesperado romance y revelaron que Jorge Lanata enamoró a la abogada con regalos caros. “El año pasado caían regalitos de muy alto valor al estudio. Desde carteras hasta flores. Lanata es regalero, desprendido”, afirmaron ante los asentimientos y sonrisas cómplices de Calabró.

Quién es Elba Marcovecchio, la nueva novia de Jorge Lanata

"Es cierto que salgo con Lanata y estoy enamorada desde el primer día. ¿Qué me enamoró de él? Me enamoró todo. De la gente te gusta todo o no te gusta nada. Y de Jorge me gusta todo, desde el día 1", confesó la abogada Elba Marcovecchio en su primera declaración de confirmación de romance, en noviembre de 2020.

Elba Marcovecchio es una reconocida abogada que se desempeña como tal hace más de 22 años. Trabaja en el estudio de Fernando Burlando y suele aparecer en televisión para representar a diferentes famosos. ¿Algunos de los casos más recientes? Defendió nada menos que a Claudia Villafañe y a Rocío Oliva contra Diego Maradona. Es viuda y madre de dos jóvenes: Allegra y Valentino.