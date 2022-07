Triunfó con Marcelo Tinelli en ShowMatch y ahora vende pizzas: "Es distinto"

Una reconocida figura de ShowMatch que triunfó con Marcelo Tinelli tuvo un cambio radical en su vida y ahora vende pizzas.

Son muchos los casos de figuras que triunfaron con Marcelo Tinelli en ShowMatch (El Trece) y que en la actualidad trabajan en algo completamente diferente. Justamente, en las últimas horas, se conoció que una de las personalidades de gran reconocimiento del programa tuvo un cambio radical en su vida.

Se trata de Manuel Navarrete, productor que se hizo popularmente conocido gracias a Tinelli. El conductor le dio varias horas de cámara en diversos tramos del ciclo que lideró el rating durante varios años. Con chistes, chicanas y comentarios graciosos, junto a "El Cabezón" logró construir un personaje sumamente atractivo para los televidentes.

Lo cierto es que Navarrete decidió hacer un importante cambio en su vida. Dejó la producción, vendió los locales de zapatos que tenía en la Argentina y se mudó a España junto a su esposa e hijo de 15 años. Curiosamente, puso siete franquicias de pizzas y empanadas y le dio empleo a varios trabajadores argentinos.

"No es que yo estoy amasando o cocinando en el horno, para eso tenemos gente especializada. Yo estoy en el manejo de los locales", explicó el ex productor de Marcelo Tinelli en una charla que tuvo con Ángel de Brito, en 2021, por LAM (El Trece). Asimismo, dejó en claro que a su pareja le costó dejar la Argentina porque le solía ir bien con el negocio de los zapatos: "Ella trabajaba muy bien, era como una Guillermina Valdes con los zapatos. Le iba bárbaro y tenía varios locales, pero hay otras cosas que complican mucho el panorama y hace que la balanza se incline".

Manuel Navarrete fue productor de ShowMatch durante varios años.

Finalmente, Navarrete se refirió a la calidad de vida que lleva en España: "Acá es distinto. Acá se respeta todo. Acá hay problemas, pero es muy diferente. Acá importan la cultura, el respeto, las leyes". Y agregó: "Mi hijo estudia y estamos tranquilos porque no hay tantos problemas de robo como en la Argentina".

Internas en Canta conmigo Ahora, el nuevo programa de Marcelo Tinelli en El Trece

Estallaron las internas en Canta Conmigo Ahora. En la primera semana de la presentación del nuevo producto conducido por Marcelo Tinelli, los miembros del jurado se pelearon en plena transmisión del programa de El Trece, se armó una fuerte discusión y se vivió un momento de absoluta tensión.

Todo comenzó luego de que el participante Igna Luna cantara "Beggin", tema perteneciente a Måneskin. Una vez culminada la performance del artista, la gran mayoría de los jueces apretó el botón rojo para darle el visto bueno. Sin embargo, y curiosamente, hubo algunos jurados que no quedaron del todo convencidos.

Frente a dicha situación, una buena parte de los jueces cuestionó con dureza a aquellos que no valoraron a Igna. De hecho, Tinelli expresó: "Ale Paker tampoco se paró. Ni siquiera cuando (Igna Luna) se movió tanto...". "Creo que eso lo dispersó, pero me encantó... me parece que me dispersó y me distrajo cuando miraba mucho al piso". "No se empiecen a enojar tampoco...", pidió el conductor tras escuchar que hubo gritos por parte de otros colegas.

"Dale, Paker, ponele onda", le manifestaron a Paker desde un sector. "Sáquenle el botón. Lo que pasa es que él es el botón", expresó otro de los jurados que se mostró muy enojado. "Pondría a la venta ese botón, que lo tiene al pedo ahí", indicó finalmente uno de los 100 artistas que conforman el panel de Canta Conmigo Ahora.