Tres años después, Stefi Roitman y Gastón Soffritti revelaron el verdadero motivo de su separación

Tras su separación en 2019, Stefi Roitman y Gastón Soffritti contaron la verdad sobre su separación.

Stefi Roitman y Gastón Soffritti confirmaron su ruptura el 13 de junio de 2019. Ambos se conocieron en 2018 cuando grabaron juntos la tira adolescente Simona y, desde entonces, fueron inseparables durante un año y medio. En la actualidad, los dos rehicieron sus vidas junto a nuevas parejas: Stefi se casó con Ricky Montaner y Gastón empezó una relación con Antonella Pauletto. A tres años de su ruptura, finalmente se revelaron los motivos.

En aquel entonces, la pareja de actores les había anunciado a sus seguidores a través de un comunicado que habían terminado su relación y que se despedían en muy buenos términos. Sin embargo, ninguno de los dos quiso profundizar mucho sobre el tema. En aquella publicación, el actor había expresado: “Con Stefi decidimos poner un impasse en nuestra relación, quizá sería mejor no contar nada de todo esto por acá, pero como somos personas públicas que mostramos nuestro amor abiertamente, preferimos espantar especuladores para proteger este vínculo maravilloso que construimos a lo largo de este casi año y medio”.

“La mayoría de las cosas que mostramos día a día en Instagram parecen buenas, casi como si no existiera el dolor o los malos momentos. Cuando iniciamos una relación tendemos a mostrarlo por todos lados. El amor no es solamente el hecho de compartir algo con alguien, sino también de saber dejarlo ir”, continúa el texto. En este sentido, Soffritti hizo hincapié en que separarse cuando las cosas no están bien es un acto de valentía y que esta decisión era la mejor para priorizar sus carreras y destinos individuales.

Muchos meses después, el actor de Patito Feo dio una entrevista con Gente en la que explicó que su relación se había vuelto algo rutinaria, ya que por sus trabajos no tenían el suficiente tiempo como para probar cosas nuevas juntos. “Sentíamos que en ese momento no teníamos tiempo para nosotros. Además, no había objetivos en común a corto plazo como casarnos, convivir o tener hijos. Medio que necesitábamos vivir la vida y nos preguntamos: '¿Por qué no vamos por este lado? Seguro nos sentimos mejor”, expresó.

Por su parte, Stefi también dijo que la relación se había terminado por falta de tiempo y agregó que, aparte de eso, los dos aspiraban a cosas muy diferentes. “No le metíamos pilas a la pareja y no hacíamos cosas distintas. Nos ofrecieron bailar juntos en Showmatch pero él no quiso por principios. Dejamos las cosas muy claras y me hizo crecer un montón”, contó en diálogo con El Espectador (CNN Radio).

La pregunta sobre Stefi Roitman que incomodó a Gastón Soffritti

A comienzos de este 2022, Soffritti estuvo como invitado en el programa conducido por Germán Paoloski, No es tan Tarde. En medio de la charla, el conductor le hizo una pregunta que todos sus seguidores querían saber: si Stefi lo había invitado a su casamiento con Ricky. “Ah, hace poquito, usted que estuvo de novio con Stefi Roitman por mucho tiempo, se casó. ¿Lo invitó?”, le preguntó Paoloski. Notoriamente incómodo, el actor respondió: “¡No! Pero, ¿por qué me invitaría?”.