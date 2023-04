Tras la separación de Sabrina Rojas y el Tucu López, la supuesta amante del conductor rompió el silencio

Damaris Cané, la modelo que fue vista en un boliche con El Tucu López, habló con Socios del Espectáculos sobre las versiones que la relacionan con el conductor. Las mismas cobraron fuerza luego de que Sabrina Rojas confirmó el fin de su relación.

Sabrina Rojas y Luis "El Tucu" López confirmaron su separación el pasado lunes, tras enfrentar varios rumores de ruptura. Y en menos de 24 horas apareció la supuesta tercera en discordia: Damaris Cané, una modelo de Villa Constitución, que fue vista en un boliche con el conductor.

En las últimas horas, comenzaron a circular versiones que indicaban que luego de compartir unos tragos en la disco, la joven y el locutor se retiraron del boliche para ir a un lugar más intimo. Fue así que el programa Socios del espectáculo se comunicó con uno de los involucrados y Cané salió al aire a través de Skype.

Rodrigo Lussich no perdió el tiempo y fue directo al grano: “¿Intimaste con el Tucu López después de verlo en el boliche la semana pasada?”, abrió la entrevista el conductor. Pero la joven negó la versión. "Solamente estuve en Zebra”, contestó, en referencia al local nocturno de Villa Carlos Paz donde se habría producido el encuentro.

"Pero hay testigo que los vieron a los besos. Unos besitos hubo", aportó Adrián Pallares, pero la modelo se mantuvo en su posición. "No hablamos demasiado, solo estuvimos tomando unos tragos juntos en grupo”, afirmó Cané, y relató como se conocieron. “Él se puso con otro amigo donde yo estaba ubicada y así fue llevándose la conversación. No sabía quién era, hasta que la amiga que fui me dijo, 'es el Tucu'. Ahí se me acercó, me dijo unas palabras y me ofreció tomar de su vaso”, relató.

“Yo tengo la información de que pasaron la noche juntos. Que no quedó en Zebra la situación y la continuaron en un lugar privado”, apuntó Duré. Y si bien la joven lo negó, reconoció que volvió a hablar con el Tucu luego de que el encuentro se hizo público. “Donde vivo yo es una ciudad muy chica, y me volvieron loca durante todo el día. Hablamos y me dijo que diga la verdad”, señaló, al tiempo que aseguró que estaba soltera y que se desempeña como relacionista pública en los boliches de la ciudad santafecina.

Consultada sobre si el vínculo con el Tucu puede avanzar, Damaris reveló parte de la conversación que tuvo con López. "Ayer hablamos y me dijo que todo esto le está trayendo quilombo con ella. Por eso no creo que estén separados”, afirmó. De inmediato tomó la palabra Duré y volvió a mostrar los mensajes que intercambió con la actriz cuando le confirmó la separación: "Desencuentro con nuestras rutinas", alegó como motivo del distanciamiento.

“¿Te gusta, le das al Tucu López?”; preguntó Mariana Brey de forma directa, y Damaris respondió afirmativamente con una sonrisa. Y respecto al audio que le llegó a Nancy, acerca de que habría tenido relaciones sexuales con el locutor, volvió a sonreír, pero esta vez lo negó con su cabeza.

El Tucu López desmintió las versiones de infidelidad

Tras la irrupción mediática de Cané, Tucu López rompió el silencio y habló con Intrusos para desmentir la supuesta tercera en discordia. "Estoy como puedo estar. Estoy triste, procesando todo esto", sostuvo al asumir la separación.

Cuando le consultaron sobre los motivos de la ruptura, el locutor indicó: "No pasó nada puntual. Es una crisis, como tiene cualquier pareja. A veces las parejas tienen chispazos o desencuentros, como cualquier vínculo. Y decidimos que lo mejor era tomar un poco de distancia, ver si podíamos acomodar algunas cosas".

"¿El detonante fue el mensaje que le llegó a Sabrina sobre esta chica?", le preguntó Marcela Tauro. "Ese no fue el detonante. Obviamente que un rumor nunca está bueno en una pareja. Cuando una pareja se separa es porque viene afrontando situaciones que no están buenas, o no encontrándonos en algunas cosas. La separación es muy reciente", aclaró El Tucu.

Además, subrayó que no engañó a Rojas: "Con ella (Damaris) charlé, como charlé con mucha gente en el boliche… No hay terceras en discordia, ni discordia". Y finalizó declarándole su amor a la actriz: "Yo estoy totalmente enamorado de Sabrina. Ella me dio lo mejor que tuve en mi vida. Me dio su familia, me la abrió de par en par y fui muy feliz durante todo este tiempo… Yo quiero reconciliarme".

Sabrina Rojas y el Tucu López blanquearon su relación en agosto de 2021, luego de que surgieran los rumores sobre un posible vínculo amoroso. Todo se originó a partir de una visita de la actriz a Sex, la obra de José María Muscari que por entonces protagonizaba el tucumano. Luego de negaciones no del todo convincentes, la aparición de un video en el que se los ve abrazados en la vía pública confirmó el vínculo e incluso llegaron a planear formar una familia juntos.