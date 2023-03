Sabrina Rojas hizo una explosiva confesión y sorprendió al "Tucu" López: "Embarazada"

La actriz hizo una inesperada confesión que luego fue confirmada por su pareja en vivo.

A un año y medio de haber confirmado su noviazgo con "El Tucu" López, Sabrina Rojas sorprendió con una impensada declaración sobre su vida en pareja. Sin ir mas lejos, la actriz aseguró que tiene un gran deseo de formar una familia con su novio.

En dialogo con Catalina Dlugi para el ciclo radial Agarrate Catalina emitido por La Once Diez, la reconocida actriz aseguró que su novio "tiene que tener un hijo" porque "cree que va a ser un gran papá". "De verdad lo digo. Él es un hermoso compañero y mis hijos, si llegáramos a pasar toda la vida juntos, van a crecer también con él”, aseguró.

En este marco, Sabrina continuó: "Está bueno estar con alguien y coincidir. Cuando el deseo es el mismo, está bueno coincidir". Cabe recordar que unos días antes, López habló de su deseo de ser papá al aire de Es Por Ahí, ciclo que conduce al aire de América TV.

"Le quiero hablar a Sabri. Amor mío, yo estoy para ser papá... ¡y tomo mucho tecito! Creo que estamos en condiciones de empezar la búsqueda", reveló "El Tucu" luego de un informe que aseguraba que el té le daba más "potencia sexual a los hombres". Sin embargo, recalcó: "Sabri no está embarazada. Me da felicidad la ilusión de ser padre. Es algo que está charlando en la pareja".

El impensado comentario de Sabrina Rojas sobre el Tucu López: "No lo puedo creer"

Sabrina Rojas hizo un impensado comentario sobre "El Tucu" López, con quien está en pareja desde agosto de 2021. La modelo, actriz y ex esposa de Luciano Castro habló sobre la relación que el conductor tiene con sus hijos y causó sorpresa.

Todo comenzó a raíz de una frase que Castro dijo sobre la posibilidad de ser padre junto a Flor Vigna. "Jamás le pediría tener un hijo", expresó. Sobre esto, Sabrina valoró la declaración de su ex: "Qué bueno que lo tenga claro. Qué bueno que esté en pareja y pueda coincidir con el deseo. Cuando el deseo es el mismo, está buenísimo coincidir".

Al mismo tiempo, la modelo y actriz se refirió a la posibilidad de tener hijos con "El Tucu" López. "Tengo dos hijos. Desde el deseo uno lo imagina y es muy hermoso, pero cuando uno piensa en la realidad con mis hijos todavía nos estamos acomodando, tienen 8 y 9 años". Y agregó: "Son chicos, pero también me pasa que yo estoy grande".

De todas formas, y curiosamente, Sabrina dejó en claro que le sorprende mucho que "El Tucu" no haya sido padre: "Es un ser muy hermoso y al escucharlo hablar con su sobrino y sus hermanas no puedo creer que no haya sido papá". Y también resaltó que "es un gran padrastro". "De verdad lo digo, de una forma graciosa. Creo que también es un hermoso compañero y mis hijos van a crecer con él", precisó.