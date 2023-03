Tras el regreso de Alfa, Juan Reverdito se hartó de Gran Hermano y contó todo: "No es la misma vara para todos"

Juan Reverdito, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), hizo una fuerte denuncia contra la producción del reality, a tres meses de haber sido eliminado de la casa por decisión del público. Su reacción se dio en medio de la noticia de que "Alfa" volverá a ingresar a la casa más famosa del país.

El taxista, quien integró el grupo de "Los Monitos" junto con Tomás Holder, Martina Stweart Usher y Nacho Castañares, fue votado por el público para dejar la casa debido a su temperamento y sus tratos hacia sus compañeros. Ahora que está afuera de la casa, hizo un llamativo descargo sobre los manejos de la producción.

Según Juan, la producción tendría a sus favoritos, ya que nunca lo invitaron a los debates, a diferencia de a otros participantes. “Llaman siempre a los mismos. Te genera muchas dudas. Y no soy el único que está caliente al respecto de esto. En mi caso cero pelota, cero”, reveló en El Confesionario (Radio Tu), conducido por Nadia Epstein, Sebastián Pollastro y Jéssica “Osito” Gómez, exparticipantes del reality.

En este sentido, destacó que “si hacés algo no debido, seguramente te van a tirar de las orejas y te van a poner el contrato arriba de la mesa”, pero que "si no hacés nada, tampoco te llaman" para presenciar los debates. "Llamé para ir a los debates y nunca hay lugar. Yo pensé que cada uno que salía de la casa, por lo menos, te iban a tirar algún centro. No es la misma vara para todos. Espero que tengan un poco de cordura para que en los debates vayan cambiando los ex”, señaló.

Por último, Juan opinó que fue muy extraño que hayan metido a familiares de los participantes dentro de la casa. "Nunca vi en otros Gran Hermano que no vayan participantes y pongan a los familiares o que siempre lleven a las mismas caripelas. Evidentemente no rendimos para ellos. Y si no rendís, te eliminan”, concluyó el taxista.

Los picantes posteos de Juan Reverdito sobre la producción de Gran Hermano

Juan Reverdito también utilizó sus redes sociales para manifestar su repudio contra la producción por no haberlo invitado a los debates. Varios de sus seguidores le preguntaron a través de Instagram por qué había desaparecido de los medios, a diferencia de otros exparticipantes, quienes siguen en los debates hasta el día de hoy.

"¿Qué onda con los programas, Juan? No te vimos más... Nos tenemos que fumar al boludo de Agustín y vos no estás", le preguntó un fanático. Reverdito aseguró que, desde que salió de la casa, no lo llamaron ni una sola vez para presenciar los debates. "Hay gente que garpa más que otra o tienen sus preferidos, tan simple como eso". Sin embargo, Juan reconoció que nunca pidió permiso para ir, ya que considera que la producción debería invitarlo.