Escándalo en Telefe: una figura del canal afirmó que Nacho "patea para el otro lado" y fue repudiado

Una figura de Telefe tiró un comentario insólito y desubicado sobre Nacho al aire. Estas palabras causaron repudio en redes sociales y en diferentes personalidades de la farándula.

Nacho Castañares continúa en la casa de Gran Hermano y es uno de los seis finalistas. Tiene muchos adeptos en el público, y es por esta situación que hizo aún más ruido la declaración insólita y desubicada de una figura de Telefe. "Nacho patea para el otro lado", afirmó la celebridad, al aire y sin ningún tipo de filtros.

De forma innecesaria, esta figura de Telefe y exparticipante de Gran Hermano afirmó: "Nachito patea para el otro lado. Hay gente que lo conoce y dice que el chico es gay y que no se anima a decirlo. Tiene una historia de vida durísima". La persona en cuestión fue repudiada por diferentes personalidades del espectáculo y causó polémica entre los televidentes y fans del reality.

Quien habló de ese modo sobre Nacho fue Diego Leonardi, una de las figuras de La noche de los ex en Telefe. Sus declaraciones ocurrieron en diálogo con Cristian U. vía streaming. Al escucharlo, fue Julieta Díaz ("Tini") quien salió al cruce: "No sé si patea para un lado o para el otro. Yo siento, y me parece excelente, que Nachito no tiene tabú. Si un día le pinta estar con un varón, va a estar con un varón. Creo que ya creció con una mente muy abierta, teniendo a sus dos papás hombres".

En tanto, mediante Ciudad Magazine, Pampito también cuestionó los dichos de Diego Leonardi sobre Nacho Castañares. "Preguntarte para qué lado patea una persona es muy antiguo, Diego. Tenés que deconstruirte. Tenés que informarte un poco más. ¿Qué te importa? Además, decir 'para qué lado patea’, ya es despectivo. Ponele que Nacho tenga su sexualidad sin resolver, ¿sos vos el que tenga que sacarlo del closet? Porque él habló del closet. ¿Sos vos el que tiene que señalarlo o empujarlo a que hable de algo que él todavía no habló supuestamente? Diego, sos bruto", sentenció el periodista.

Fue eliminada de Gran Hermano, Telefe la "borró" de los debates y explotó de furia: "El puterío vende"

Gran Hermano continúa su curso y varios fueron las personas que se marcharon eliminadas. Una de ellas denunció al canal de las pelotitas por haberla dejado en "el olvido" debido a que no brindó el escándalo suficiente para generar rating. "Te borran cuando no armás bardo", aseguró.

"Hay un vacío muy grande que se les hace a algunos participantes... Solo se vende a algunos, a otros se los deja en el olvido. Tenes que generar puterio y salir a matar o morir para que te den un espacio. Y lamentablemente es asi. Es lo que vende", manifestó esta protagonista, en diálogo con PrimiciasYa. Ella no es otra que María Laura Álvarez, más conocida como "Cata".

Indignada por haber sido "corrida" de los debates de Gran Hermano, Cata expresó: "No todos somos iguales, y todos tenemos gente que nos quiere y gente que no nos quiere, todos pusimos en juego lo mismo cuando ingresamos a la casa, pero eso no se ve. Hay gente que como participantes nos quiere o no, hay de todo, pero te borran cuando no armás bardo".