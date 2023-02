Juan explotó contra la producción de Gran Hermano y denunció acomodo: "Tienen sus preferidos"

Juan Reverdito acusó a la producción de Gran Hermano de tener favoritos y reveló por qué no va más al Debate.

Juan Reverdito explotó de furia en sus historias de Instagram contra la producción de Gran Hermano y denunció que tiene preferencia de algunos participantes sobre otros. "No me invitan", se quejó el taxista ante la consulta de sus seguidores sobre por qué dejó de ir a los Debates del exitoso reality de Telefe.

Cada vez quedan menos participantes en la casa más famosa del país, y los que van quedando eliminados se incorporan a los picantes Debates que se generan de la mano de Robertito Funes Ugarte en la misma pantalla de Telefe. En ellos también aparecen algunos ex Gran Hermano de ediciones pasadas para contar su experiencia y su análisis. Uno que parecía abonado a ellos era Juan Reverdito, pero desde hace ya varios programas no se lo ve y fue el mismo taxista quien reveló qué pasó.

"Qué onda con los programas Juan! No te vimos más, nos tenemos que fumar al boludo de Agustín y vos no estás", le consultó un seguidor en la caja de preguntas y respuestas de Instagram. Filoso, el taxista replicó que le gustaba la frase que apuntaba contra "Frodo" y no dudó en disparar contra la producción de Gran Hermano por sus ausencias en el Debate: "Hay gente que garpa más que otra o tienen sus preferidos, tan simple como eso".

Pese a su queja, Juan aseguró que estaba "muy tranquilo". Ante la consulta si le gustaría ir al Debate, el ex Gran Hermano reconoció que nunca había preguntado, por lo que no sabía si podría ir. En otra historia, confirmó el verdadero por qué de sus ausencias tanto en el Debate como en los programas de "los ex" integrantes de la casa más famosa del país: "Porque no me invitan. Tan simple como eso".

Las picantes historias de Juan Reverdito contra Gran Hermano.

Ceferino Reato le hizo la fulminante a sus compañeros de Gran Hermano

Ceferino Reato se convirtió en noticia por una serie de polémicas interacciones que hizo desde su cuenta de Twitter con comentarios y críticas en contra de sus compañeros de El Debate de Gran Hermano (Telefe). La tensión que generaron los mensajes obligó al periodista macrista a pronunciarse con una tajante reflexión.

Luego de tener un fuerte cruce de pareceres con Sol Pérez al aire y en medio de un debate sobre los participantes de la casa, Reato empezó a darle "me gusta" y retuitear mensajes de críticas y odio hacia Laura Ubfal y Pérez, sus dos compañeras de trabajo. "Querida Sol Pérez eres bellísima pero exageras cuando vas a imponer tus ideas contra Ceferino" y "grande Ceferino y esa Sol Pérez una maleducada haciéndole caras" fueron algunos de los mensajes de tuiteros que el periodista compartió en su perfil de redes sociales.

La sospecha de bronca interna entre los panelistas no se hizo esperar y el mismo Reato debió salir a dar explicaciones sobre su conducta en Twitter, llevando paños fríos a la tensa situación. "Doy RT a tuis que hablan bien y mal de mi trabajo, como una manera de relativizar elogios y críticas. Pero, puede molestar así que no lo haré más cuando afecte a otros", escribió el comunicador macrista que también se desempeña en columnas de LN+.