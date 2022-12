La razón por la que Nadia Epstein lapidó a Thiago de Gran Hermano: "No hizo nada"

La exparticipante de Gran Hermano apuntó contra Thiago y aseguró que es de los concursantes que menos quiere de la actual edición.

Nadia Epstein opinó sobre al actual edición de Gran Hermano y fulminó a Thiago porque no es lo que aparentaba al principio, desde su punto de vista. La jugadora que recibió el mayor porcentaje de votaciones en contra en la historia del reality en Argentina fue lapidaria en su análisis sobre el juego del joven de 19 años.

"Chicos, un mes y días después, la gente me empieza a dar la razón; Thiago no es lo que parecía desde el primer día. Una historia de vida no es jugar a Gran Hermano y eso no te hace ganador", comenzó su descargo Nadia. Y sumó: "Podés estar mucho tiempo adentro y la gente puede empatizar, a mí nunca me pasó, como tampoco me pasa en la calle".

La exconcursante analizó la victimización que el público supuestamente habría hecho sobre Thiago y enunció: "Dicen 'pobre Thiaguito' y afuera no le compran ni un pañuelo. Me gusta más el juego de uno que de otro, a Thiago no le creí nunca, no jugó nunca. Entró, contó su historia y no hizo nada más. Ni está jugando".

El duro relato de la hermana de Thiago de Gran Hermano por el deceso de su madre

"Es algo que no pudo cicatrizar. A veces la sigo esperando. Sigo de pie y saliendo adelante. Tuve bajones, pensé en matarme. Me fui a la costa una vez y no se que pasó, pero se que estuvo mi mamá ahí. Quise ahorcarme en un árbol... Se cortó la soga, se quebró. Tenía 18 o 19 años, hoy tengo 28", comenzó su descargo Camila Medina en alusión a cómo la afectó la muerte de su madre. Y agregó: "El apoyo lo tuve de mi papá y de mi madrina del corazón, mi mamá mi todo, se llama Karina. Ella es todo para mí, ella me contuvo. Abro mi corazón porque sentí decirlo. Uno puede decir, 'falleció tu mamá', pero nada es fácil en la vida. Tuve un Dios y a mi mamá que siempre me aguarda. A veces pregunto de dónde saco tanta fuerza para salir adelante".