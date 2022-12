Martina le dijo a Juan lo que toda la gente piensa de él: "Todo el mundo lo dice"

La participante se enfrentó a su excompañero en un intenso debate y lo desenmascaró en vivo.

Martina Stewart Usher enfrentó a Juan Reverdito y reveló cómo empezó a verlo una vez que salió de la casa de Gran Hermano. La participante aseguró que había roto su amistad con el taxista, aseguró que "él ya ni la saludaba" y le dijo lo que toda la gente piensa sobre él.

Horas antes de la primera instancia de repechaje, los eliminados del reality show brindaron una entrevista exclusiva con Juariu a través de un stream por el canal oficial de Telefe. Fue en este marco que Martina y Juan, exintegrantes de "Los Monitos", protagonizaron un tenso momento y revelaron por qué dejaron de juntarse fuera de la casa.

"A penas salimos, Martina me invitó a comer un asado a la casa y después de ahí...", empezó por confesar Juan sobre la disolución de su vínculo en un mano a mano con la participante. Sin embargo, Usher no se quedó callada y replicó: "Yo creo que fue porque te empezaste a juntar con otras personas y eso hizo que la cosa cambiara".

Entonces Juan añadió: "Hubo un conflicto con nuestro grupo porque ella me dijo 'no vayas a meter a La Tora' y yo a ella la quiero mucho y me llevo muy bien". Pero la participante sacó su artillería pesada y expuso a su compañero: "Si puede ser. Igual vos me dejaste de saludar y para mi el respeto es lo primero".

"Vos te mostraste de otra manera. Dejaste de saludarme. Los monitos éramos cuatro, Nachito quedó dentro y hoy en día Tomás es un gran amigo", analizó Martina. "Todo el mundo dice que tenés mala energía y yo lo siento así”, continuó la participante e hizo especial énfasis en que ella sintió que su compañero se había alejado.

Sin embargo, Juan Reverdito no se dejó doblegar y se quedó con la última palabra. “Yo me llevo bien con la gente que me tengo que llevar bien. Los monitos éramos Tomi (Holder), Nacho y yo. Vos te sumaste después”, sentenció.

Juan reveló cuál será su nueva estrategia de juego

A pesar de que Juan Reverdito se convirtió en uno de los participantes más odiados dentro y fuera de la casa de Gran Hermano, el taxista no pierde las esperanzas de volver a entrar al reality. Incluso, se animó a confesar cómo será su nueva estrategia de juego en caso de tener una segunda oportunidad.

"Voy a tratar de hacer algo imposible: voy por Marcos y Alfa en el buen sentido. Quiero acercarme a ellos", le confesó Juan a Juariu. Luego añadió: "Me comporté mal con Marcos, la verdad es que es un buen pibe, tiene muy buenos valores y quiero acercarme a él porque me equivoqué con él".

El Conejo es el ganador de la prueba semanal de Gran Hermano

Alexis "El Conejo" de Gran Hermano logró obtener la inmunidad en la prueba semanal y será el encargado de salvar a uno de los participantes que queden en la próximas placa de nominaciones. La pareja de Coti tuvo la destreza necesaria para ganarles a sus compañeros en el desafío propuesto por la producción de Telefe.

La prueba semanal se basó montar una serie de bowls encima del otro y mantenerlo en equilibrio. Nacho y Alexis fueron los finalistas de ese juego pero el participante de 29 años logró mantener durante más tiempo más cantidad de recipientes encimados y por ese motivo se consagró como el ganador de la competencia.

Esta noche reingresará uno de los participantes eliminados de esta edición de Gran Hermano, entre los que se encuentran Martina Stewart Usher, Juan Reverdito, Mora Jabornisky, Lucila “Tora” Villar, María Laura “Cata” Álvarez, Juliana Díaz, Agustín “Frodo” Guardis y Daniela Celis. El concursante será elegido por quienes están actualmente en la casa y la semana próxima ingresarán dos exparticipantes más, elegidos por el voto del público.