Filtran un extraño video del pasado de Juan Reverdito antes de entrar a Gran Hermano

Un viejo video de Juan Reverdito, exparticipante de Gran Hermano, revolucionó las redes sociales y generó una gran confusión entre los televidentes.

Juan Reverdito, exparticipante de Gran Hermano 2022 (Telefe), volvió a resonar en las redes sociales tras un video de su pasado que filtró un fanático del reality. En aquel clip, se puede ver al taxista en un reconocido programa de televisión.

Si bien una de las reglas más importantes de Gran Hermano es que los participantes no sean famosos, lo cierto es que varios de ellos habían aparecido en televisión anteriormente. Este fue el caso de Juan, quien en una ocasión, participó en un ciclo televisivo de El Trece.

Se trata de Bienvenidos a Bordo (El Trece), el programa conducido por Guido Kaczka en el que diferentes personas se presentan para cumplir desafíos y así ganar grandes sumas de dinero. En aquel video se puede ver a Juan con un look completamente diferente al que lleva actualmente, con una barba mucho más prominente, una dentadura menos perfecta y un particular peinado.

"Juan estuvo en Bienvenidos a Bordo antes de entrar a GH y como para no perder la costumbre, ahí también perdió. Dios mío, era Grabois", comentó un usuario de Twitter, comparándolo con el dirigente Juan Grabois. "Wow, ¡se ve irreconocible! Está hecho un pibe en comparación a cómo se veía en el programa de Guido, bien por él", comentó un usuario. "Hasta la dentadura era otra, ja. Al menos este sí era lo que dijo ser en GH", observó otra persona.

Juan no fue el único que participó de un programa de juegos. También se filtró un video de Daniela Celis, quien aún sigue en la casa, en Minuto para Ganar (Telefe). Asimismo, salió a la luz otro video de Julieta Poggio en 100 Argentinos Dicen (El Trece), el ciclo conducido por Darío Barassi. Cabe destacar que Julieta ya contaba previamente con una carrera de actriz, por lo que también había aparecido en algunas tiras televisivas, como Consentidos (El Trece), y en algunas películas como Papá por un Día (2009).

Las polémicas declaraciones de Juan Reverdito sobre un participante de Gran Hermano

Ahora que Juan salió de la casa, muy a menudo es entrevistado por diferentes programas para hablar sobre su paso por la competencia. Recientemente, fue invitado a El Show de Ulises Jaitt y apuntó duramente contra sus excompañeros.

Todo comenzó cuando el hermano de Natacha Jaitt le preguntó al taxista si se juntaría a comer con todos los integrantes de Gran Hermano. Juan se sinceró y respondió sin escrúpulos: "Viéndolo de afuera, con 'Alfa' no me sentaría nunca a comer ni a tomar un café. Con Agustín, después de lo que dijo de las mujeres, tampoco. Un asco". En este sentido, Reverdito explicó que "Alfa" y "Frodo" son dos personas con las que no comparte su forma de ser y que solamente aceptaría tenerlos cerca si se tratara de una cuestión laboral. "No me tomaría ni un café con ellos", concluyó.