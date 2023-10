Traicionada: un importante personaje se despide para siempre de la telenovela por un trágico motivo

Una importante figura de la ficción vivirá un inesperado suceso que la hará salir del programa para siempre y dará un giro de 180 grados en la trama.

La tensión no para de crecer en Traicionada, la telenovela turca que causa furor en Telefe. La historia avanza a pasos agigantados y cada vez conquista a más televidentes, quienes se reúnen cada noche a seguir la trama. Sin embargo, ahora un personaje trascendental para la historia atravesará una trágica situación y se despedirá de forma definitiva de la telenovela.

La historia se encuentra en su momento de más auge, ya que Derin (Melis Sezen) fue secuestrada y Asya (Cansu Dere) y Volkan (Caner Cindoruk) quedaron expuestos como posibles culpables. Ambos fueron investigados por la policía pero también sospechados por la prensa como quienes le hicieron daño a la joven. Sin embargo, la situación se dio vuelta por completo cuando la pareja que está detrás del crimen, tomó como víctima a Asya.

En medio de este drama, la telenovela vivirá un triste momento al perder una de sus principales figuras. Precisamente, la historia de Hicran llegará a su fin luego de batallar con el cáncer de páncreas durante mucho tiempo. Luego de vivir una intensa historia con su hijo, Selçuk, quien sufría problemas de adicciones, y ayudarlo a salir adelante, la mujer morirá a causa de su enfermedad y dejará un gran vacío en la ficción.

¿Hay romance? Los rumores que envuelven a los protagonistas de Traicionada

Traicionada, la novela turca que es un éxito en Telefe, despertó un gran interés en la vida de sus protagonistas. La tira que tiene como figuras a Cansu Dere (interpreta a la doctora Asya), y Caner Cindoruk -interpreta a Volkan-, quedaron envueltos en rumores de romance.

El matrimonio en la ficción logró una gran conexión durante la grabación de la novela y, como suele suceder en estos casos, las versiones de amorío no tardaron en llegar a los programas de espectáculos de la televisión turca. Las versiones crecieron tanto que los actores decidieron romper el silencio.

Según los rumores que se iniciaron en Estambul, durante el rodaje de la serie, los actores de 42 y 43 años vivieron un romance clandestino durante el tiempo que compartieron elenco. Debido al éxito de Traicionada, ambos habrían tratado de mantener su relación lejos de los flashes y, durante varios meses, guardaron su secreto.

No obstante, fue Cansu Dere quien decidió poner fin a las versiones que circulaban al respecto. La actriz se mostró molesta con la información que se plasmó en la mayoría de los medios de su país y, tras ser abordada por paparazzis a la salida de un bar, remarcó: "Amigos, no lo hagan. Por favor, déjenme no haberme enterado”.

Por su parte, Caner Cindoruk evitó hablar del tema y se limitó a declarar sobre el furor que generó la novela. "La infidelidad está muy presente en Traicionada y es algo que te puedes encontrar tanto en Turquía como en España, Brasil o Estados Unidos y, por tanto, es un tema que interesa...Llegar al corazón de tantas personas, de diferentes países, de diferentes razas es increíble", destacó.