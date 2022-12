Trabajó en El Trece, brilla en Bendita TV y se grabó teniendo un infarto: "Quirófano"

La famosa figura que trabajó en El Trece y está en El Nueve con Bendita TV publicó un preocupante video en sus redes sociales. De quién se trata.

Una reconocida figura que trabajó en El Trece y actualmente desempeña sus labores en Bendita TV, el programa que conduce Beto Casella por El Nueve, realizó un impactante video que fue publicado en sus redes sociales. Se trata de Gabriel Cartañá, el psicólogo, quien fue internado por problemas cardíacos y se filmó en el momento exacto en que tuvo un infarto.

"Son las cinco y veinte de la mañana del lunes. Pensaba lo que es la vida. Hace apenas una hora llegó Tyron -su cachorro- a mi vida, a alegrarla. Y hace tres horas que estoy teniendo un infarto. En este momento estoy teniendo un infarto", expresó Cartañá desde el hospital. El profesional de 52 años tuvo que ser intervenido de urgencia y aprovechó para hacer una reflexión en sus redes previo a los festejos de Año Nuevo.

"Ahora en 10 minutos me van a llevar para hacerme un cateterismo y ponerme un stent. Hace 5 horas estaba presentándoles a Tyrion. Y ahora estoy por entrar al quirófano. Pero bueno, en eso consiste la vida. Eso es lo que la hace intensa: que todos los días no sabemos qué nos va a deparar el destino", subrayó Cartaña. El video despertó todo tipo de reacciones y preocuoó a colegas y seguidores.

El psicólogo trabajó anteriormente en El Trece, cuando Laurita Fernández condujo El Club de las Divorciadas durante el 2021. Por el momento, su estado de salud es reservado y se presume que intensificará sus cuidados, ya que reveló que el 25% de su corazón dejó de funcionar.

El inesperado adiós de una periodista de El Trece por problemas de salud

Malas noticias para El Trece: una periodista de la señal que se mudará a América TV en el 2023 se quedó sin despedida de sus compañeros al aire por enfermedad, a la par que encendió las alarmas entre sus compañeros de Socios del Espectáculo.

Según información del portal web de la periodista Laura Ubfal, Karina Iavícoli se quedó sin despedida de Socios del Espectáculo tras dar positivo de COVID-19 y quedar aislada en su hogar. Esto trastocó los planes del programa ya que iba a rendirle un homenaje este jueves.

El magazine conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich cedió su espacio el martes pasado para la cobertura de los festejos por la victoria de Argentina y la caravana con los jugadores, por lo que tuvieron que reajustar sus contenidos. Y al parecer, este viernes ciclo irá grabado por tratarse de la previa a la Nochebuena (24 de diciembre) y la periodista tampoco tendría su despedida en dicha fecha.

"Hablando acá con nuestras compañeras, vamos a preguntarle a nuestra amiga Karina Iavícoli. Nos abandona. Ahora en unos días, a fin de año", lanzó Lussich en la emisión del miércoles 14 de diciembre despidiendo a la periodista. "Nos digas 'nos abandona', me haces sentir mal", dijo la figura, entre risas. "No hay nada raro para contar. Este trabajo uno sabe cómo es: va a un lugar, a otro, vuelve. No pasó nada raro. No busquen donde no hay. Me voy de un lugar donde la pasé bien y la estoy pasando todavía, porque me voy la semana que viene que ya arrancaban mis vacaciones", expresó.