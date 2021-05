Trabajó con Tinelli y lo denunció horas antes del regreso de ShowMatch: "Pidió mi cabeza"

"Pidió mi cabeza", aseguró la protagonista.

En el aire de Debo Decir, la periodista Viviana Canosa recordó su relación laboral con Marcelo Tinelli y aseguró que las cosas no quedaron bien. De hecho, la actual conductora de A24 aseguró que el líder de ShowMatch, programa que regresará este lunes 17 de mayo a El Trece, pidió "su cabeza".

"Conmigo tuvo dos caras. Yo tuve una etapa muy tinellesca, de hablarnos y confiarnos cosas. Hubo una etapa en la que yo lo quise mucho. Son cosas que nadie tiene por qué saberlas", comenzó diciendo quien condujo Nada Personal por El Nueve hasta hace pocos meses. Acto seguido, agregó: "Yo siento que Marcelo no se portó bien conmigo y hasta pidió mi cabeza en muchas oportunidades cuando dije cosas que no le gustaron. Por eso no tengo el mejor recuerdo, igual no tengo nada en contra de él".

Por su parte, Canosa agregó que supo forjar un vínculo realmente estrecho con Tinelli y que, pese a su relato, no tiene rencores con el actual dueño de LaFlia: "También es una persona que quise mucho. Pero bueno, cada uno es como es… Intenté con él. Creo que me acerqué y tuve gestos de nobleza, como salir en su programa. Creo que estamos en una etapa de la vida de decir 'acepto lo que sucede si el otro no te quiere, no te acepta'. Pero insisto, yo no tengo rencor para con nadie. No sé lo que es el rencor”.

Ganó el Bailando, hoy es albañil y destrozó a Marcelo Tinelli: "Que me chupe un huevo"

El ex boxeador Fabio "La Mole" Moli fue una de las grandes figuras que tuvo el Bailando por un sueño de ShowMatch. De hecho, el pugilista cordobés salió campeón de la edición 2010 imponiéndose en la votación telefónica ante Paula Chaves con un escueto 50,10%. Hoy en día, está completamente alejado de los medios y salió a pegarle a Marcelo Tinelli, conductor del certamen que ganó en El Trece. Sin filtros, lanzó: "A mí Tinelli que me chupe un huevo".

"El Bailando fue como un laburo más, como tratar con el patrón que tengo hoy en día en la construcción. Nadie me dijo lo que tenía que decir, yo decía lo que pensaba en ese momento y gané el Bailando y el Cantando, nadie me compraba, yo hacía lo que sentía. Me querían por mi forma de ser. Y contestaba lo que realmente quería", comenzó diciendo Fabio Moli sobre sus inicios en el certamen.

De todos modos, pese a haber entablado al comienzo una gran relación con Marcelo Tinelli, el ex boxeador se mostró dolido con el empresario: "Hoy en día, que estamos conversando en frío, la verdad que Marcelo se portó muy mal. No lo conocía, veía lo que ustedes veían por tele. El primer año fue hermoso, tenía una producción increíble que se preocupa por vos y no te hacen faltar nada en el tema laboral".