Trabajadora del Garrahan tomará medidas contra Feinmann.

Ya pasó una semana de aquel escandaloso cruce de Eduardo Feinmann con dos trabajadores del Garrahan, a quienes agredió en pleno programa y los acusó de "usar a los niños" para hacer política, entre otras cosas. Al día siguiente, el reconocido periodista se disculpó... pero con su audiencia.

En las últimas horas, uno de los profesionales agredidos advirtió que junto a su compañero tomaron una decisión contundente: realizar una denuncia contra el conductor, no solo por sentirse calumniados por lo que dijo, sino también en el marco de una agresión contra la mujer (algo que se puso sobre la mesa en aquel acalorado momento).

Norma Lezana, trabajadora del Garrahan agredida por Feinmann.

Los trabajadores del Garrahan llevarán a la justicia a Feinmann

Norma Lezana, Secretaria General de la APyT del Hospital Garrahan, lo reveló en diálogo con FM La Patriada: "Nuestro equipo de abogados nos asesoró para que hagamos una denuncia". "¿Van a hacer una denuncia contra Feinmann?", preguntó sorprendido quien lleva adelante el programa. "Y sí, la verdad que corresponde. Él se disculpó con su audiencia, pero a nosotros nos trató de la peor manera, sin ninguna posibilidad de que nosotros nos podamos defender", obtuvo como respuesta.

Tras ello, prosiguió: "Nos acusa de cosas que son absolútamente falsas, es una persecución política. Esto en nuestro país no puede pasar. Yo lo hubiera dejado así, pero son cuestiones que van más allá de lo personal, tiene que ver con derechos democráticos que tenemos las personas y que no podemos permitir la persecución política o ideológica".

Finalmente, también señaló "el maltrato hacia las mujeres" y que "hay una ley de protección integral hacia las mujeres en el país". Para cerrar, señaló: "Todo esto tenemos que re-asegurarlo, no nos podemos quedar callados". De este modo, la disputa entre ambas partes seguirá por la vía legal, luego del incómodo episodio que quedará marcado en la televisión argentina.