Tini Stoessel rompió el silencio sobre su separación de Rodrigo de Paul: "Decidimos"

La cantante habló en su cuenta de Twitter sobre la decisión que tomó con Rodrigo de Paul. Tini Stoessel contó por qué se separó de su pareja.

Tini Stoessel se pronunció en su cuenta de Twitter sobre su reciente separación de Rodrigo De Paul. Las figuras de los medios anunciaron al mismo tiempo la decisión que tomaron y contaron cómo atraviesa este momento.

La intérprete de hits como Suéltate el Pelo, 22 y Recuerdo escribió un breve pero contundente mensaje ante sus millones de seguidores. "Quiero contarles que con Rodrigo decidimos terminar nuestra relación. Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto", escribió Tini.

Al comparar los mensajes posteados por De Paul y Tini se puede notar que ambos escribieron lo mismo y solo cambiaron los nombres de lugar. De esa manera, queda claro que la ruptura del vínculo amoroso sedio en buenos términos y el proceso de hacer público fue consensuado.

"Como que es reaaal lpm,ya no creo en el amor chau", "Lo importante es que estes bien vos, te amamos" y "Gracias por tener la confianza de decirnos esto, te he amado y admirado por 11 años y no importa que pase, siempre estaré a tu lado" fueron algunos de los comentarios que le dejaron a Tini sus seguidores.

La reacción en las redes ante la ruptura de Tini y De Paul