Tini se enojó después del insulto de Camila Homs: "Que se vayan al carajo"

La cantante Tini Stoessel contestó al picante agravio de Camila Homs con una afilada declaración en pleno recital.

Terminado el Mundial Qatar 2022, se reanudó la guerra mediática entre Tini Stoessel, su novio Rodrigo De Paul y la ex del futbolista Camila Homs, con más idas y vueltas del triángulo amoroso. Ahora, la cantante decidió contestar al reciente fuck you la empresaria con un afiladísimo mensaje directo.

La presencia de Rodrigo De Paul en el último recital de Tini provocó la ira de Camila Homs, quien no tardó en usar Instagram para fotografiarse haciendo una señal de fuck you dirigida a su ex y su nueva novia, y devino en jugoso material de opiniones entre los periodistas de chimentos. Fue tal el impacto de la cobertura que "La Triple T" eligió no mostrarse ajena al asunto y envió un tajante mensaje a la empresaria, en pleno recital.

"Les quiero decir esto porque quizás, el día de mañana, este consejo les sirva: muchas veces la gente habla desde su propia tristeza, angustia y frustración, y lo pone en otra persona. Y te quieren hacer sentir constantemente mal, pero uno tiene que estar con la gente que te ama y que realmente conoce tu corazón. Por eso me duermo todas las noches en paz. Gracias por bancarme", sentenció Tini, ovacionada por una platea llena.

Cuidándose de no citar a Homs la artista aprovechó para encadenar a su reflexión una clásica frase de sus recitales, que cobró fuerte y diferente sentido al habitual: "Que los envidiosos se vayan al carajo".

Tini revolucionó un shopping y De Paul tuvo que intervenir: "Se los pido por favor"

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul vivieron un caótico momento mientras estaban haciendo compras navideñas en un shopping ubicado en Nordelta, barrio en el que vive la cantante. La pareja estaba saliendo de un local cuando, de repente, un gran grupo de fanáticos se acercó a saludarlos. Fue tal la locura que De Paul tuvo que frenar la situación y pedirles calma. Rápidamente, se filtraron videos del momento en las redes sociales.

"Por favor, ey, un segundo. Para nosotros también hoy son las fiestas. Los único que les pido es que necesitamos comprar. Por favor, ¿pueden mantener la calma?", pidió el futbolista de la Selección Argentina, mientras de fondo se escuchan chicas gritando y pidiéndole fotos a la cantante.

"Agradecemos todo el amor, pero necesitamos que nos dejen un poquitito para poder comprar. Nada más, por favor se los pido. Dejen un poco de tranquilidad", agregó Rodrigo, mientras la vendedora del local hacía de barrera entre la pareja y los fanáticos, quienes se acercaban cada vez más para tocarlos.