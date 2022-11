Tinelli coqueteó con la mamá de una participante y quedó mal parado: "Le parto la boca"

El conductor de Canta Conmigo Ahora tuvo un vibrante ida y vuelta con la mamá de Giuli, una de las participantes.

Marcelo Tinelli se volvió loco en Canta Conmigo Ahora tras haber sido expuesto por una participante. Se trata de Giuli, quien una vez que terminó de cantar, le dijo que estaba su madre en el estudio de El Trece y le había prometido "chuponearla", por lo que el conductor comenzó a coquetear con ella.

La situación comenzó con el descargo de Giuli luego de su presentación en la pista. "Que me den esta oportunidad... no tengo palabras para agradecer", expresó conmovida al haber realizado Para amarte una vez más de Patricia Sosa. Allí fue cuando Tinelli le preguntó si habían venido familiares.

"Sí, mi mamá, Marcelo. A ella le gusta tu olorcito... vos me dijiste que te la ibas a chuponear", lanzó sin filtro para la sorpresa de todos. "La verdad que tendría que ver el tape donde yo dije eso, porque no me acuerdo haber dicho que la iba a chuponear", consideró, aunque inmediatamente se acordó de lo dicho por él emisiones atrás.

En ese momento, le entregaron un micrófono a Mirta, la mamá de Giuli, para interactuar con el "Cabezón". "¿La vas a chuponear o no?", apuró Feudale de fondo. "¿Le vas a permitir que se saque el gusto de olerte?”, indagó la joven y ponía a Tinelli cada vez más incómodo por la situación.

"Yo voy hasta allá y que me huela, no hay problema. Yo voy hasta allá y le parto la boca, no hay ningún problema, tampoco. Pero lo que te quiero decir es una sola cosa, que no quiero tener problemas", indicó el conductor de Bolívar. Cuando se dispuso a ponerse cara a cara con Mirta, ella lo frenó en seco y le dijo: "Marcelo, con sentir tu aroma, me conformo".

"¡Me limpió tu vieja! Lo bien que hizo", bromeó en un dinámico ida y vuelta que por momentos se parecía a los clásicos ocurridos en ShowMatch. Finalmente, procedieron a llevar adelante la competencia de canto y Giuli pasó a la siguiente etapa, dado que el jurado la eligió por sobre su contrincante César.

Se olvidó la letra en Canta Conmigo Ahora pero el jurado sorprendió a Tinelli

Lorena, una participante de Canta Conmigo Ahora, se presentó con el tema Se fuerza la máquina de Juan Carlos Baglietto y Silvina Garré pero se olvidó la letra en medio de la performance. La joven rompió en llanto, fue consolada por Marcelo Tinelli y el jurado del reality show de El Trece no dudó a la hora de dar su veredicto final.

Apenas terminó de cantar la canción, se dio cuenta de lo sucedido y dijo que estaba muy nerviosa. Allí fue cuando "El Puma" Rodríguez tomó la palabra para apaciguar las cosas. "Mira el jurado, eso quiere decir que nosotros te apoyamos ¿A qué cantante no se le fue la letra? A mí, millones de veces. Lo importante es llegar al final. Tienes mucho coraje, te felicito, Dios te bendiga, mi cielo", subrayó.

El comentario del cantante venezolano la desarmó y comenzó a llorar mientras repetía "muchísimas gracias". "Estaba necesitando un color porque mi vida últimamente, desde mucho tiempo, hubo demasiadas tensiones, demasiados grises. Esto es un enorme color, les agradezco enormemente a todos", expresó conmovida.

Lorena debía ganarse un lugar en la final, ya que previamente se había presentado Celeste, otra participante. En la disputa mano a mano, el jurado le otorgó 86 puntos y es finalista de Canta Conmigo Ahora. "Muchísimas gracias, gracias por toda esta felicidad", expresó en el cierre.