Alerta por el último parte médico de Thiago Medina, que había evolucionado en los últimos dias.

Thiago Medina continúa internado en terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en la localidad bonarense de Moreno. Y en las últimas horas, generó sorpresa el último parte médico del joven que venía evolucionando bien.

Efectivamente, la evolución fue positiva y es por esta situación que, de acuerdo al último parte médico, Thiago Medina ya no requiere asistencia ni cánula de oxígeno. "¡Hoy se pudo realizar la toilette quirúrgica sin complicaciones! Ya se encuentra en UTI para continuar su recuperación", manifestaron.

Por otro lado, agregaron sobre Thiago Medina: "No requiere asistencia ni cánula de oxígeno. Grandes pasos para Thiago estos días. Seguimos rezando por él. ¡Queremos agradecer al equipo de cirugía del hospital de Moreno por tercera vez! Y a todos los que nos acompañan en este camino".

Alfa se fue al pasto al hablar de Thiago Medina

La salud de Thiago Medina continúa generando preocupación a dos semanas de su accidente en moto que lo mantiene internado en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno. Mientras su familia y allegados sostienen una vigilia permanente, declaraciones recientes de Walter “Alfa” Santiago, su excompañero de Gran Hermano, sumaron una mirada inesperada sobre el estado anímico del joven antes del siniestro.

En una entrevista con Gossip, Alfa reveló: “Traté de aconsejar a Thiago: que termine el colegio. Porque estaba con el proyecto de ir de gira a cantar. Le dije que dejara de dejarse llevar por las lucecitas de colores. No me pongo en juez, pero tenía a sus hijas y tenía que buscar trabajo para poder seguir adelante con su vida".

En esta misma línea, Alfa continuó diciendo: "Que venga a buscarte un cantante porque vos tenés un millón de seguidores, no me gustó. Thiago no era cantante… Yo puedo querer hacer ski y si no sé hacerlo, me doy un palo. Él necesitaba terminar el colegio. Él me prometió que iba a terminar el colegio. Fue la última conversación que tuve con él”.