Se conoció información delicada sobre la salud de Thiago Medina.

El estado de salud de Thiago Medina continúa siendo crítico y con pronóstico reservado, mientras su familia pide respeto y cautela. Según el parte médico oficial del Ministerio de Salud bonaerense, el ex Gran Hermano permanece en terapia intensiva, monitoreado por el servicio de cirugía torácica del Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno.

Aun con el pedido de silencio, Romina Uhrig, amiga y excompañera del reality, aportó un dato inquietante. “Thiaguito tiene ocho costillas rotas que se astillaron y eso está en todas partes de su cuerpo. Por eso también tiene perforado el pulmón. Lo que le dijeron a Dani los médicos es que apenas mejore un poco hay que operar, porque tener todo eso adentro del cuerpo es peligroso, es como tener pedacitos de vidrio”, detalló en diálogo con la prensa. Esta descripción refuerza la gravedad del cuadro y la urgencia de una nueva intervención quirúrgica.

La familia de Thiago se aferra a la esperanza de que su fortaleza lo ayude a superar este momento. “Es recontra fuerte. Nos dijeron los médicos que sigue todo igual, lo que es positivo porque no empeoró”, señalaron allegados. Mientras tanto, los médicos analizan el momento más seguro para realizar la operación que permita extraer las astillas de las costillas fracturadas.

Las emotivas palabras de Daniela Celis en medio de la internación de Thiago Medina

Daniela Celis, ex pareja de Thiago y madre de sus gemelas, contó a Intrusos que mantuvo una conversación conmovedora con Raúl Argarañaz, testigo y primer asistente en el lugar del accidente. “Yo necesitaba saber si él estaba entregado, si se quería ir con su mamá que es su ángel. Raúl me dijo que no, que todo el tiempo repetía que no se quería morir, que tenía dos hijas”, relató entre lágrimas. Daniela continúa junto a él, pidiendo cadenas de oración y la energía de todos para su pronta recuperación.