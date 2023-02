Tensión en Telefe: Rodolfo Barili y Cristina Pérez, enfurecidos con la producción por un inesperado motivo

Los conductores de Telefe Noticias no están para nada cómodos por una decisión que tomó el canal. Qué pasó.

Rodolfo Barili y Cristina Pérez se encuentran en un momento tenso con Telefe, ya que el canal tomó una medida drástica con Telefe Noticias, el programa del cual son conductores hace muchos años. Esto tiene que ver con la llegada de Gran Hermano y The Challenge a la pantalla chica.

"Todos se odian. Rodolfo está más enojado que Cristina", disparó Marina Calabró en la columna de espectáculos que lleva adelante en Lanata Sin Filtro, el programa de Jorge Lanata por Radio Mitre. Esto se debe a que cambiaron la programación de Telefe Noticias y ahora termina 20 minutos antes.

"Ahora termina 21:25 y antes a las 21:45. Más allá de eso, perdieron el tandem programático. Antes era Telefe Noticias y arrancaba Gran Hermano, entonces sobre el final del noticiero iba subiendo el rating. Aparte tenían un segmento sobre Gran Hermano y ya iban atrayendo al público que desembarcaba antes y no esperaba el inicio formal del programa", explicó Calabró. Esta situación generó una bronca absoluta en los conductores del noticiero.

"Era el segundo o el tercero de la general y ha llegado a estar en ocho o nueve. Le está costando un poco más. Me dijeron que Rodo está que trina. Pero lo cierto es que la planilla dice que con el acomodamiento de los programas, Telefe ganó casi un punto en el prime. El programador programa lo que es mejor para la pantalla", indicó la panelista de Radio Mitre. Gran Hermano, conducido por Santiago Del Moro, termina el 20 de marzo; mientras que The Challenge, con Marley al frente, comenzó hace poco tiempo y todavía no tiene fecha de culminación.

El gesto menos pensado de Cristina Pérez en el casamiento de Rodolfo Barili: "Lo hizo"

Rodolfo Barili se casó con Lara Piro. Y pese a la alegría del conductor, hubo una situación que dio que hablar: creer o reventar, Cristina Pérez, su compañera de trabajo en Telefe, tuvo el gesto menos pensado para la farándula argentina y se ausentó en el casamiento.

En Socios del Espectáculo, programa emitido por El Trece, indicaron que la gran sorpresa fue el faltazo de la presentadora, quien fue vinculada en un romance con Barili en los últimos años. "Se casó Barili pero llamó la atención que Pérez no estuviera. No se acercó ni a hacer un brindis rápido", precisaron los miembros del panel.

De todas formas, y según Paula Varela, Pérez estará en la celebración: "Ella hizo un pase de comedia en el noticiero donde habló de que el fin de semana es la fiesta… Entendemos que ahí sí va a estar". Inmediatamente después, Luli Fernández consideró que Lara Piro no soporta a la conductora: "La mujer de Barili… ¿No sienten que la odia a Cristina?". "Sí", respondieron los integrantes del programa. Y Adrián Pallares agregó: "Que venga un escribano y lo firmamos acá".

Finalmente, Rodrigo Lussich reveló cuál fue el reclamo que la esposa de Rodolfo Barili le hizo en la fiesta de Los Personajes del Año. "Me reprochó que yo fui poco serio cuando conté que ella nos dio una nota estando medio mamada, pero eso era un chiste. Ella dijo que estaba segura que Rodolfo y Cristina lo hicieron, pero que él lo negaba, pero no le gustó".