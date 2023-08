TENSIÓN en América TV: una figura renunció al aire y explotaron las INTERNAS

Inesperada renuncia en América TV de una famosa figura. Quien se fue del canal después de varios años.

Una de las reconocidas figuras que tiene América TV tomó la drástica decisión de renunciar al canal después de varios años y generó sorpresa en el mundo del espectáculo. Esto fue comunicado al aire en el programa de la cual ya no será panelista en lo que fue un momento de máxima emoción.

"Antes de terminar el programa tengo que comunicar algo que me produce muchísima tristeza", comenzó diciendo Flor de la V en Intrusos. Es que una de sus panelistas más queridas renunció del canal por motivos personales.

Se trata de Maite Peñoñori, quien estaba desde hace bastante tiempo trabajando en el panel del programa de espectáculos de América TV. "Me encanta este equipo. Fue un placer trabajar con Tauro, con La Ubfal, con Pablo, con los chicos, con todos. Nos reencontraremos en algún momento", destacó conmovida.

"Es una decisión personal. Quería dar un paso al costado. Estoy muy agradecida a este canal. Fue un placer", expresó cuando le preguntaron por qué tomó esa decisión. Peñoñori también realizó un posteo en sus redes sociales en el que se mostró conmovida por recordar el tiempo que estuvo en Intrusos: "No fue abrupto. Son ciclos y procesos personales. Por lo pronto, seguimos en contacto por acá, por La Nación y en Rivadavia. Y cuando tenga algo más, serán los primeros en saberlo posta".

El desgarrador comunicado de Marcela Tauro: “Me fui preparando”

Marcela Tauro volvió a Intrusos luego de atravesar un doloroso momento y reveló cómo enfrenta esta situación. Con un desgarrador comunicado, la famosa periodista contó cómo se preparó para la muerte que la toca muy de cerca.

Hace tan solo unos días atrás, la panelista enfrentó uno de los momentos más difíciles de su vida: falleció su mamá. Tras tomarse un tiempo para recuperarse, Tauro regresó a la pantalla chica y contó detalles de esta situación. "Estoy en paz. Estoy entera, sostenida, estoy en paz porque mi mamá murió como quería, no se dio cuenta. La siento como que está bien. Le quiero agradecer a todos ustedes porque estuve muy contenida", empezó por decir Marcela.

En este marco, Marcela profundizó sobre lo más difícil de esta pérdida. "Yo la llevé a vivir conmigo hace bastante y, salvo la internación que tuvo hace dos años, después estaba bien. El tema es que me agarró con mi hijo de viaje escolar en Europa", confesó. Asimismo, sumó: "A mi hijo se lo tuve que decir, el papá de Juan Cruz me ayudó mucho, los hermanos.. y Martín, mi expareja, también. Ni bien se enteró se vino volando. Estuve muy contenida y sostenida. Uno está preparado y no está preparado, los padres son padres. Gracias a Dios la pude disfrutar un montón".

Luego de confesar que está preparándose para acompañar a su hijo en el duelo para cuando regreso, Tauro cerró su comunicado aclarando que estaba muy tranquila. "No digo que no llore ni tampoco que no me ponga mal, pero siento que lo puedo vivir en paz, rezo mucho para que su alma se eleve, pero yo sé que se fue en paz", sentenció.